Россия - союзник Армении | Евгений Сатановский

Евгений Сатановский: Уважаемые и не очень журналисты, политологи, эксперты российского ТВ!
Пожалуйста, в своих выступлениях по теме Арцаха и нынешней войны воздержитесь от категоричных выражений, чтобы не обострять ситуацию. Идет жесткая и жестокая битва как на военном, так и на дипломатическом поле, и каждое неосторожное слово только усугубляет и без того сложное положение в регионе и у границ России.
Говоря об Армении, отделяйте мух от котлет, при любом вашем личном отношении к Армении, армянскому народу и лично к Пашиняну, учитывайте, что Россия - союзник Армении, а не лично Пашиняна.
Поэтому любые претензии и упреки с эпитетом "соросята" применительно к Армении оставьте в стороне.
Смею напомнить, что Сорос и вся его богодельня почти 30 лет благополучно процветали в России и никто, Армения
в том числе, строя свои отношения с властями России, со страной Россия, а тем более с российским народом, ни разу не упрекнула в этом Россию, хотя наверняка найдутся из кричащих ныне в сторону Армении "соросята" личности и эксперты, кто пользовался услугами Сороса в России.
Аналогично и с истошным криками о закрытии в Армении школ с русским языком обучения. Ведь ни одного репортажа, ни одного факта, только выкрики обвиняющие, а между тем и школы работают, и филиалы вузов России действуют в Армении, где учатся армяне.
Странная, не правда ли, русофобия, но никому же не нужно знать и понимать правду, легче всего на волне резонанса покричать. Да хоть бы обратили внимание на то, как пишут на русском языке граждане Армении в соцсетях. Кто бы не был у власти в Армении, никогда Армения
не нарушала своих обязательств перед Россией, никогда не предавала, и тот же Пашинян, придя к власти по воле большинства, ни один доровор с Россией не расторг, не нарушил, наоборот, при Пашиняне армянские воины отправились в Сирию помогать союзнику России. И это при том, что в истории армяно-российских отношений Россия предавала Армению. Не будем углубляться в историю, сегодня речь о праве армян, а не лично Пашиняна жить на тысячелетней земле предков; сегодня речь о том, что маленький Арцах
сдерживает поток террористов в Россию.
Поэтому будьте благоразумны, в погоне за пиаром, хайпом и звонкой монетой не забудьте, пожалуйста, о защите прежде всего своего Отечества. Понятно, что Россия не спешит на помощь армянскому народу и исходит из своих интересов, но если не хотите помочь, то, по крайней мере, будьте честны и не ищите оправданий панибратству с Турцией в лице Сороса, Пашиняна и кого бы то ни было.