Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.





Никол Пашинян подробно рассказал Трюдо о продолжающихся боевых действиях в Карабахе и общей ситуации в регионе. Собеседник обратил внимание на деструктивное участие Турции в конфликте и ее неприемлемые стремления утвердиться на Южном Кавказе.





Премьер поблагодарил Трюдо за приостановку экспорта товаров военного назначения в Турцию. Была подчеркнута фундаментальная важность непрерывного осуществления права наций на самоопределение в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.





Премьер-министр Канады подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликта.



