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Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

 Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Никол Пашинян подробно рассказал Трюдо о продолжающихся боевых действиях в Карабахе и общей ситуации в регионе. Собеседник обратил внимание на деструктивное участие Турции в конфликте  и ее неприемлемые стремления утвердиться на Южном Кавказе.

Премьер поблагодарил Трюдо за приостановку экспорта товаров военного назначения в Турцию. Была подчеркнута фундаментальная важность непрерывного осуществления права наций на самоопределение в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр Канады подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликта.



  Источник:FMG NEWS

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