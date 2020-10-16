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Брифинг представителя Минобороны Армении, Арцруна Ованнисяна

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян представил обстановку на линии фронта 

С раннего утра ВС Азербайджана после длительной артподготовки и применения средств воздушного нападения, беспилотников, ракет перешли в наступление на северном и южном направлении. 

После двух ожесточенных атак армянской стороне удалось на северном направлении отбросить противника, которому не удалось захватить какой-либо высоты или позиции.

На южном направлении весь день продолжались тяжелые бои, на некоторых направлениях армянские войска осуществили перегруппировки, в настоящее время тяжелые бои продолжаются, особенно на южном направлении

В течение дня азербайджанская авиация осуществляла вылеты, армянской стороной были нейтрализованы летательные аппараты, которые пока не идентифицированы.  
 
На вопрос СМИ, почему мы оказываем медицинскую помощь азербайджанским военнопленным, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ответил: Потому что мы люди и имеем определенную систему ценностей. Мы не гиены.
 
Самые большие потери врагу  причиняет наша артиллерия. Но не всегда победа даются легко и успешно: Арцрун Ованнисян
 
ВАЖНО:
 
Требования МЧС Карабаха на период военного положения:

▪️ На период военного положения при нахождении на улицах и в других общественных местах все обязаны иметь с собой документ, удостоверяющий личность (военный билет), который в случае необходимости должен быть представлен патрулям, осуществляющим круглосуточное дежурство
 
СРОЧНО:
Недавно (20 мин. назад - ред.) Азербайджан впервые  ударил по Степанакерту тяжелыми ракетами. Они продолжают атаковать гражданские цели, а международное сообщество продолжает делать пустые призывы и заявления.  [Омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян]



  Источник:FMG NEWS

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