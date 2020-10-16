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В первом матче Петковича ЦСКА разгромил «Сунгуль»

  • 16.10.2020, 21:10,
  • Спорт
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Мужской гандбольный клуб ЦСКА в матче Предварительного этапа Чемпионата России – Суперлига Париматч обыграл у себя дома снежинский «Сунгуль» с разгромным счётом 40:25.





В первом матче Петковича ЦСКА разгромил «Сунгуль»
Фото Наталья Бухарева




Итак, первый матч легендарного тренера Велимира Петковича в России совпал пусть и не со знаковым поединком, но тоже очень важным. Ведь армейцам после поражений от «Чеховских медведей» и «Университета-Невы» победа была необходима практически как воздух. Ну и при новом тренере команда обычно рвёт и мечет. Уж так в большом спорте принято.





В первом матче Петковича ЦСКА разгромил «Сунгуль»
Фото Наталья Бухарева




«Сунгуль» в этом сезоне сбоит. Победа всего одна и та техническая над челябинским «Динамо», а затем последовали сплошные поражения, в том числе и один «технарь» всё за тот же ковид. А уже на площадке снежинцы уступили ЦСКА, «Университету Лесгафта-Нева», «Динамо» Астрахани и «Донским казакам – ЮФУ».





В первом матче Петковича ЦСКА разгромил «Сунгуль»
Фото Наталья Бухарева




Среди лидеров гостей стоит отметить Степана Ермакова, Сергея Ломова, Алексея Павельева, Никиту Арефина и Сергея Киселёва. Евгений Лысакоа и Андрей Фурманов примерно одинаков делят между собой место в воротах. Ну а в матче в Снежинске ЦСКА была значительно сильнее 35:24. Больше всех тогда ворота «Сунгуля» поразил Михаил Виноградов.





В первом матче Петковича ЦСКА разгромил «Сунгуль»
Фото Наталья Бухарева




В отчётном матче гостей хватило на относительно мощное сопротивление только в первом тайме. Но и там, армейцы очень быстро ушли в отрыв. Жуков, Фокин, Виноградов, Яанимаа атаковали с какой-то внутренней лёгкостью и уверенностью. Лысаков пытался остановить хозяйскую армаду атак, но тщетно. У ЦСКА в этот вечер здорово действовали в воротах Автономов и Киреев.





В первом матче Петковича ЦСКА разгромил «Сунгуль»
Фото Наталья Бухарева




После перерыва преимущество подопечных Велимира Петковича стали и вовсе подавляющим. Едва ли не каждая атака ЦСКА заканчивалась точным броском. Отметим, что свой вклад в эту победу внесли Глеб Леухин, Дмитрий Чернецов, Илья Рябов, Игорь Сорока, Сергей Николаенков, Олег Астрашапкин… В общем, в разгроме гостей приняли участие все.





В первом матче Петковича ЦСКА разгромил «Сунгуль»
Фото Наталья Бухарева




40:25 – уверенная победа ЦСКА. Конечно, по прошедшему матчу очень сложно судить о том, что уже привнёс Петкович, но очевидно, что уверенности в игре армейцев стало больше. «Сунгуль» же на фоне хозяев выглядел откровенно слабо.





В первом матче Петковича ЦСКА разгромил «Сунгуль»
Фото Наталья Бухарева




Гандбол. Мужчины. Чемпионата России. Суперлига Париматч. Предварительный этап.





МГК ЦСКА – ГК «Сунгуль» Снежинск  — 40:25 (20:12)





ЦСКА: Виноградов 8, Яанимаа 5,  Фокин 5, Жуков 4, Сорока 4, Астрашапкин 4.





Вратари: Автономов – 9/22 – 40 %, Киреев – 9/21 – 42 %. Итого: 18/43 – 41 %.





«Сунгуль»: Павельев 6, Свинин 3, Арефин 3, Галкин 3, Демаков 3.





Вратари: Фирманов – 3/15 – 20 %, Лысаков – 9/34 – 26 %.





Судьи: Мельников Иван, Матюхин Даниил.





16 октября 2020 года. Москва. УСЗ «Игровой». 200 зрителей.





Текст Антон Буялов.





Фото Наталья Бухарева.





16.10.2020.


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