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Берлинская стена существует. «Альба» улетает из Москвы с победой

  • 16.10.2020, 19:06,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги встречался в Москве с берлинской «Альбой» и уступил гостям из Германии со счётом 88:93.





Берлинская стена существует. «Альба» улетает из Москвы с победой
Фото Олег Бухарев




Как же здорово, что армейцы сумели обыграть на выезде «Фенербахче»! Выиграть в Стамбуле, пусть и без зрителей, это всегда стоит дорого и обеспечивает команду твёрдой уверенностью на будущее. Особенно сейчас, когда иные команды и состав на игру набрать не могут. Как это случилось с питерским «Зенитом», и ему были засчитаны два технических поражения. Так что надо беречься ещё больше. А нам нужно поддерживать наши команды. Любыми способами. К счастью, на мате с «Альбой» это можно сделать с трибуны.





Берлинская стена существует. «Альба» улетает из Москвы с победой
Фото Олег Бухарев




Вот в Стамбуле, где ЦСКА обыграл «Фенер» болельщиков не было. И кто знает, сумел бы Уилл Клайберн попасть свои решающие мячи, если бы против него действовали не только соперник на паркете, но и всегда неистовые турецкие фанаты. Как бы то ни было, но красно-синие выиграли и изрядно порадовать российских любителей баскетбола. Ещё одной великолепной новостью стало участие в стамбульском матче Йоханнеса Фогтманна, который получил повреждение в игре с «Автодором», но уже был в строю в следующем матче. Железный парень из Германии и с «Альбой» точно сыграет! Но, конечно же, все мы очень ждём выхода из карантина Милутинова, Антонова и Стрелниекса.





Берлинская стена существует. «Альба» улетает из Москвы с победой
Фото Олег Бухарев




«Альба» начала Евролигу с трёх поражений подряд. Но от германской команды никто и не ждёт серийных побед. Цель «Альбы», что сейчас, что раньше всегда была одна – потрепать нервы фаворитам и попробовать вмешаться в борьбу за выход в плей-офф. А там уже как получиться. Но это не значит, что обыграть «Альбу» можно на одной ноге. Нет, в Евролиге лёгких побед не бывает. Тем более сейчас.





Берлинская стена существует. «Альба» улетает из Москвы с победой
Фото Олег Бухарев




Заходим на арену, видим протокол, и вот она первая радостная новость – Никола Милутинов в заявке! И в конце первой четверти серб вышел на паркет. Заработал два пробивных фола, реализовал три штрафных броска из четырёх, да и в защите поработал. Правда, гости смогли забить при этом два дальних мяча усилиями Гиффая и Грейнджера. Но и наши дальнойбощики не молчали. Джеймс, Шенгелия и Клайберн попали по разу. Отлично отработал у чужого кольца и Хиллиард (4 очка). 19:17.





Берлинская стена существует. «Альба» улетает из Москвы с победой
Фото Олег Бухарев




В начале второй четверти Фонтеккио и Сикма вынудили Итудиса брать тайм-аут. Клайберн и Хэкетт отреагировали мгновенно. 30:29. Ло, Сива и Фонтеккио тоже не дремали. 30:34. Затем Клайберн вновь попал из-за дуги, а итальянский форвард с заступом. 33:36. Этого Симоне Фонтеккио вообще трудно было сдержать. Только у нас удачно сыграют Боломбой или Джеймс, как вездесущий лёгкий форвард находит дорогу к армейскому кольцу. 38:39. Хорошо, что у армейцев есть Майк Джеймс. Он и сам забьёт, когда нужно и красивый пас на Шенгелия, чтобы он вогнал мяч сверху, может. В общем, преимущество красно-синих в принципе вырисовывалось. Но «Альба» не сдавалась. Так Ламмерс попал с сиреной на большой перерыв. Но игра у ЦСКА всё равно смотрелась цельнее и уж точно, хозяева совершали меньше ошибок. 51:47.  Ну и ещё радовала результативность – забивали во второй четверти армейцы много (32 очка), но и пропускали немало (30 очков).





Берлинская стена существует. «Альба» улетает из Москвы с победой
Фото Олег Бухарев




Едва мы порадовались за вроде бы контролируемый армейцами ход матча, как третья четверть подопечными Итудиса была провалена. Особенно в нападении. А у «Альбы» проснулся Эрикссон. Шведский снайпер, до этого практически молчавший, начал поражать армейское кольцо с пугающей регулярностью. 65:68.





Берлинская стена существует. «Альба» улетает из Москвы с победой
Фото Олег Бухарев




Армейцы вхолостую провели три атаки на старте четвёртой четверти. А Грейнджер и Эрикссон довели за это время превосходство берлинской команды до максимального  — 65:74. Итудис, конечно, взял тайм-аут, да и Аито Гарсия Ренесесу нашлось, что сказать своим баскетболистам. Вскоре Эрикссон и вовсе сделал «минус 10». Конечно же, хозяева не собирались сдаваться. Майк Джеймс сократил отставание российского клуба – 71:77. Гости вцепились в эту разницу после тайм-аута буквально зубами. А Фонтеккио ещё и вспомнил, кто является самым результативным в составе «Альбы».  74:80. Тут уже Джеймс и забивает, и перехватывает с последующим отправлениям мяча в корзину. 78:80.  





Берлинская стена существует. «Альба» улетает из Москвы с победой
Фото Олег Бухарев




Вроде бы у армейцев появился шанс на успешную концовку. Но и баскетболисты «Альбы» стали плотнее играть в защите. 79:85. Хотя напряжение было очень большим. Джеймс попадает издали и у ЦСКА есть сразу несколько возможностей сравнять счёт. Но тоже торопимся и теряем мячи в атаке ещё до броска. 82:87. Гости же тоже вечно мазать не могут. За 0:59 до сирены тайм-аут от Итудиса и «минус 5» отставания. Клайберн попадает издали, а Гиффай после промаха Эрикссона сам подбирает и сам забивает. 85:89. Играть оставалось меньше чем полминуты. И мы теряем мяч в атаке. В итоге, поражение.





Берлинская стена существует. «Альба» улетает из Москвы с победой
Фото Олег Бухарев




88:93 — сезон будет трудным, иного мы и не ждали. Ну а «Альбу» с победой.





Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 4 тур.





ЦСКА Москва Россия – «Альба» Берлин Германия  —  88:93 (19:17, 32:30, 14:21, 23:25)





ЦСКА: Джеймс 27, Клайберн 25, Шенгелия  9.





«Альба»: Фонтеккио 20, Ло 15, Эрикссон 13.





16 октября 2020 года. Москва. «Мегаспорт». 3 087 зрителей.





Текст Антон Буялов.





Фото Олег Бухарев.





16.10.2020.


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