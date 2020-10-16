«Красная Армия» — «Алмаз»: буллитный реванш и бомбардирский талант Егора Афанасьева

В повторной игре между «Красной Армией» и «Алмазом» в рамках регулярного чемпионата Молодёжной Хоккейной Лиги всё решилось в серии буллитов, где победную шайбу забросил защитник хозяев Егор Афанасьев. Он же забил обе шайбы «Красной Армии» и в основное время. Больше в составе хозяев авторов голов не было – 3:2 победа «Красной Армии».

Фото Владимир Меликян

Накануне, «Алмаз» сумел в очень острой борьбе обыграть «Красную Армию». Обычно такие победы прибавляют её обладателям психологического преимущества. Но и у проигравших чувства реванша особенно обостряются.

И игра получилась из серии — нашла коса на камень. Честно говоря, такого целостного и в то же время атакующего хоккея, уже давно не приходилось видеть на молодёжном уровне.

Фото Владимир Меликян

Счёт в первом периоде открыли гости. Это сделал Карапетян. Кстати, игроков с армянскими корнями в нашем хоккее становится всё больше. Ну а сравняли счёт хозяева в начале второго периода. Это сделал защитник Егор Афанасьев. В тот момент ни сам игрок обороны «Красной Армии», ни болельщики, не представляли, что именно ему суждено стать героем матча. Итак, Егор бросил и попал в большинстве. А концовка этой двадцатиминутки превратилась в настоящий бенефис вратаря «Алмаза» Назаркина. Сколько же раз он выручил гостей!

Глядя на его подвиги, Неволин в следующей трети матча воспользовался ошибкой обороны хозяев и вновь выводит череповецкую команду вперёд. Но «Красная Армия» совсем недолго была в роли догоняющей. Это Афанасьев опять коварно бросил в большинстве. 2:2. Происходило всё это уже в концовке основного времени. В овертайме заброшенных шайб зрители не увидели. А в буллитной серии сильнее были хозяева. И угадайте, кто стал автором решающего броска? Конечно же, Егор Афанасьев!

Фото Владимир Меликян

3:2 – «Красная Армия» берёт реванш у «Алмаза» за вчерашнее поражение.

Хоккей. Париматч Чемпионат Молодёжной Хоккейной Лиги – Первенство России среди юниоров до 21 года. Регулярный чемпионат-2020/2021.

«Красная Армия» Москва – ХК «Алмаз» Череповец – 3:2 (буллиты) (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0 (буллиты))

Шайбы: 4:32. Карапетян (Данилов, Климов), 0:1, 23:23. Афанасьев (Алишлалов), 1:1 (бол), 54:15. Неволин (Рогов), 1:2, 56:54. Афанасьев (Брютов), 2:2 (бол), 65:00. Афанасьев (победный буллит).

Броски: 60(33):58(38).

Удаления: 4:22.

Вратари: Самсонов – Назаркин.

Главные судьи: Александр Фроленков, Евгений Потапов.

16 октября 2020 года. Москва. ЛДС ЦСКА им. В.М. Боброва. 160 зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото Владимир Меликян.

16.10.2020.

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