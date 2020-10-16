Золотая нога Рамиля Гайсина для «Енисея-СТМ» и прерванная серия «Красного Яра»

В финальном матче «Лига Ставок — Кубка России по регби» красноярский «Енисей-СТМ» обыграл в Москве своих земляков из «Красного Яра» 19:11. Рамиль Гайсин принёс своей команде 14 очков и все ударом ноги. «Тяжмашевцы» впервые выигрывают в финале Кубка страны у «Красного Яра». Это был восьмой решающий матч между этими командами за обладание почётного трофея.

Фото Олег Бухарев

Мы уже перестали чему-либо удивляться в этом году. Но финал Кубка России по регби, всё равно, приятно порадовал местом своего проведения. Ну, когда бы ещё в Москве смогли увидеть легендарное красноярское дерби между «Енисеем-СТМ» и «Красным Яром»? Конечно, сибирские команды приезжают в Первопрестольную на матчи чемпионата страны, а иногда и проводят здесь свои еврокубковые баталии, да и в столице России за кубок они уже бились между собой. Причём делали это трижды. Пусть в далёких уже 1996 и 1998 годах, «Енисей-СТМ» назывался «Сибтяжмашем». Всего же команды играли между собой в финалах кубка страны семь раз. И вот ведь, что удивительно, у «Красного Яра» в этих матчах сплошные победы! Видимо, команда Сиуа (Джоша) Туамалоло по-настоящему кубковый боец! Кстати, начиная с 2011 года, Кубок России выигрывали только два нынешних финалиста. Такая занимательная арифметика получается. И вот очередная серия большого красноярского противостояния. Причём, не где-то на маленьких стадионах, а в Петровском парке на «ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо». Этот стадион принимает регби уже не в первый раз. Тут уже и сборная России играла, и 25 октября тут пройдёт тестовая встреча между сборными командами России и Румынии. Ну а пока всё внимание к финалу Кубка страны.

Фото Олег Бухарев

Понятно, что «Енисей-СТМ» недавно переболел коронавирусом, и ему даже пришлось переносить свой четвертьфинал Чемпионата России против казанской «Стрелы» на весну и состояние у подопечных Александра Первухина сейчас явно далёкое от оптимального, но ведь это же финал. Тут на поле выходят даже с травмами. Тем более что в регби не на все из них и внимание-то обращают.

Фото Олег Бухарев

А заявка «тяжмашевцев» на финал выглядела следующим образом: 1. Битиев 2. Магомедов 3. Серяков 4. Серков 5. Елгин 6. Гачечиладзе 7. Темнов 8. дю Пре 9. Узунов 10. Гайсин 11. Доуври 12. Герасимов 13. Симпликевич 14. Михальцов 15. Маслов.

В запасе : 16. Кузнецов 17. Эстхейзен 18. Зыков 19. Оливье 20. Баранов 21. Щербань 22. Кононов 23. Кротов.

У «Красного Яра» Сиуа Туамалоло сделал следующую заявку: 1. Цнобиладзе – 2. Сутидзе – 3. Готовцев, 4. Ильин – 5. Федотко, 6. Архип – 7. Худяков – 8. Апциаури, 9. Дорофеев – 10. Кушнарёв, 11. Гордон – 12. Галиновский – 13. Пруидзе – 14. Кривоносов, 15. Зоно. Замены: 16. Кондаков, 17. Николаев, 18. Фукофука, 19. Красильник, 20. Гольштейн, 21. Рябов, 22. Губин, 23. Чабан.

Организаторы финального матча провели определённую работу, и зрители на регби пришли. Тут сказались и близость стадиона к метро, и символические цены на билеты (200 рублей). Ну а то, что начало встречи было назначено на 16.00, так в Красноярске в это время уже 20.00 и можно спокойно посмотреть трансляцию долгим пятничным вечером. А на трибунах было много регбистов, детей и просто любителей этого замечательного вида спорта.

Фото Олег Бухарев

Пока суть да дело, команды обменялись штрафными ударами. «Красный Яр», который начал активнее, свой шанс не использовал – штанга! А вот Рамиль Гайсин с 45 метров пробил точно и «Енисей-СТМ» вышел вперёд – 3:0. Но «Красный Яр» не зря ведь постоянно играл в давление, и вскоре Константин Кривоносов после паса ногой совершил попытку. Правда, реализация не срослась и «тяжмашевцы» тут же заработали штрафной. А для Гайсина попасть почти с тридцати метров проблем не составляет. 6:5. Постепенно, «Енисей-СТМ» становился хозяином положения. И под занавес тайма Герасимов занёс трудовую попытку почти по центру, а Гайсин был, как всегда, точен при реализации. 13:5. В общем, хотя «Енисей-СТМ» и начинал встречу очень тяжело, весь вопрос был в том, что ему нужно время, чтобы разбегаться и придти в себя.

Фото Олег Бухарев

С первых минут второго тайма «Красный Яр» метр за метром отыгрывал пространство у соперника, был очень близок к попытке, но «Енисей-СТМ» в защите выглядел великолепно. И к середине тайма в активе «Красного Яра» значилось всего одно результативное действие. Это Юрий Кушнарёв точно положил мяч между планками со штрафного. Но и Гайсин очень быстро ответил тем же. Он попал из более убойной позиции. 16:8. И вновь «Красный Яр» совсем рядом с попыткой. И опять без заноса, но с точным штрафным Кушнарёва. 16:11. А играть ещё не меньше 10 минут. Но всякий раз у «Енисея-СТМ» находится ответ. Путь и без попытки, но со штрафного Гайсин опять бьёт как автомат. В итоге, команда Александра Первухина, если так можно выразиться в регби, в оборонительной манере, выигрывает Кубок России.

Фото Олег Бухарев

19:11 – чёрная серия поражений «Тяжёлой машины» в финалах Кубка страны с «Красным Яром» прерывается на цифре 8.

«Лига Ставок – Кубок Росси по регби». Финал.

«Красный Яр» Красноярск — «Енисей-СТМ» Красноярск – 11:19 (5:13)

«Красный Яр»: попытка – Кривоносов, штрафной – Кушнарёв (2).

«Енисей-СТМ»: штрафной – Гайсин (4), реализация – Гайсин, попытка – Герасимов.

16 октября 2020 года. Москва. «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо». 2 540 зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

16.10.2020.

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