 
  • 01:01 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 16 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
  • 22:31 – Брифинг представителя Минобороны Армении, Арцруна Ованнисяна 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 01:01 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 16 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Золотая нога Рамиля Гайсина для «Енисея-СТМ» и прерванная серия «Красного Яра»

  • 16.10.2020, 15:40,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В финальном матче «Лига Ставок  — Кубка России по регби» красноярский «Енисей-СТМ» обыграл в Москве своих земляков из «Красного Яра» 19:11. Рамиль Гайсин принёс своей команде 14 очков и все ударом ноги. «Тяжмашевцы» впервые выигрывают в финале Кубка страны у «Красного Яра». Это был восьмой  решающий матч между этими командами за обладание почётного трофея.





Золотая нога Рамиля Гайсина для «Енисея-СТМ» и прерванная серия «Красного Яра»
Фото Олег Бухарев




Мы уже перестали чему-либо удивляться в этом году. Но финал Кубка России по регби, всё равно, приятно порадовал местом своего проведения. Ну, когда бы ещё в Москве смогли увидеть легендарное красноярское дерби между «Енисеем-СТМ» и «Красным Яром»? Конечно, сибирские команды приезжают в Первопрестольную на матчи чемпионата страны, а иногда и проводят здесь свои еврокубковые баталии, да и в столице России за кубок они уже бились между собой. Причём делали это трижды. Пусть в далёких уже 1996 и 1998 годах, «Енисей-СТМ» назывался «Сибтяжмашем». Всего же команды играли между собой в финалах кубка страны семь раз. И вот ведь, что удивительно, у «Красного Яра» в этих матчах сплошные победы! Видимо, команда Сиуа (Джоша) Туамалоло по-настоящему кубковый боец! Кстати, начиная с 2011 года, Кубок России выигрывали только два нынешних финалиста. Такая занимательная арифметика получается. И вот очередная серия большого красноярского противостояния. Причём, не где-то на маленьких стадионах, а в Петровском парке на «ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо». Этот стадион принимает регби уже не в первый раз. Тут уже и сборная России играла, и 25 октября тут пройдёт тестовая встреча между сборными командами России и Румынии. Ну а пока всё внимание к финалу Кубка страны.





Золотая нога Рамиля Гайсина для «Енисея-СТМ» и прерванная серия «Красного Яра»
Фото Олег Бухарев




Понятно, что «Енисей-СТМ» недавно переболел коронавирусом, и ему даже пришлось переносить свой четвертьфинал Чемпионата России против казанской «Стрелы» на весну и состояние у подопечных Александра Первухина сейчас явно далёкое от оптимального, но ведь это же финал. Тут на поле выходят даже с травмами. Тем более что в регби не на все из них и внимание-то обращают.





Золотая нога Рамиля Гайсина для «Енисея-СТМ» и прерванная серия «Красного Яра»
Фото Олег Бухарев




А заявка «тяжмашевцев»  на финал выглядела следующим образом: 1. Битиев 2. Магомедов 3. Серяков 4. Серков 5. Елгин 6.  Гачечиладзе 7. Темнов 8. дю Пре 9. Узунов 10. Гайсин 11. Доуври 12. Герасимов 13. Симпликевич 14. Михальцов 15. Маслов.





В запасе : 16. Кузнецов 17. Эстхейзен 18. Зыков 19. Оливье 20. Баранов 21. Щербань 22. Кононов 23. Кротов.





У «Красного Яра» Сиуа Туамалоло сделал следующую заявку: 1. Цнобиладзе – 2. Сутидзе – 3. Готовцев, 4. Ильин – 5. Федотко, 6. Архип – 7. Худяков – 8. Апциаури, 9. Дорофеев – 10. Кушнарёв, 11. Гордон – 12. Галиновский – 13. Пруидзе – 14. Кривоносов, 15. Зоно. Замены: 16. Кондаков, 17. Николаев, 18. Фукофука, 19. Красильник, 20. Гольштейн, 21. Рябов, 22. Губин, 23. Чабан.





Организаторы финального матча провели определённую работу, и зрители на регби пришли. Тут сказались и близость стадиона к метро, и символические цены на билеты (200 рублей). Ну а то, что начало встречи было назначено на 16.00, так в Красноярске в это время уже 20.00 и можно спокойно посмотреть трансляцию долгим пятничным вечером. А на трибунах было много регбистов, детей и просто любителей этого замечательного вида спорта.





Золотая нога Рамиля Гайсина для «Енисея-СТМ» и прерванная серия «Красного Яра»
Фото Олег Бухарев




Пока суть да дело, команды обменялись штрафными ударами. «Красный Яр», который начал активнее, свой шанс не использовал – штанга! А вот Рамиль Гайсин с 45 метров пробил точно и «Енисей-СТМ» вышел вперёд – 3:0. Но «Красный Яр» не зря ведь постоянно играл в давление, и вскоре Константин Кривоносов после паса ногой совершил попытку. Правда, реализация не срослась и «тяжмашевцы» тут же заработали штрафной. А для Гайсина попасть почти с тридцати метров проблем не составляет. 6:5. Постепенно, «Енисей-СТМ» становился хозяином положения. И под занавес тайма Герасимов занёс трудовую попытку  почти по центру, а Гайсин был, как всегда, точен при реализации. 13:5.  В общем, хотя «Енисей-СТМ» и начинал встречу очень тяжело, весь вопрос был в том, что ему нужно время, чтобы разбегаться и придти в себя.





Золотая нога Рамиля Гайсина для «Енисея-СТМ» и прерванная серия «Красного Яра»
Фото Олег Бухарев




С первых минут второго тайма «Красный Яр» метр за метром отыгрывал пространство у соперника, был очень близок к попытке, но «Енисей-СТМ» в защите выглядел великолепно. И к середине тайма в активе «Красного Яра» значилось всего одно результативное действие. Это Юрий Кушнарёв точно положил мяч между планками со штрафного. Но и Гайсин очень быстро ответил тем же. Он попал из более убойной позиции. 16:8. И вновь «Красный Яр» совсем рядом с попыткой. И опять без заноса, но с точным штрафным Кушнарёва. 16:11. А играть ещё не меньше 10 минут. Но всякий раз у «Енисея-СТМ» находится ответ. Путь и без попытки, но со штрафного Гайсин опять бьёт как автомат. В итоге, команда Александра Первухина, если так можно выразиться в регби, в оборонительной манере, выигрывает Кубок России.





Золотая нога Рамиля Гайсина для «Енисея-СТМ» и прерванная серия «Красного Яра»
Фото Олег Бухарев




19:11 – чёрная серия поражений «Тяжёлой машины» в финалах Кубка страны с «Красным Яром» прерывается на цифре 8.





«Лига Ставок – Кубок Росси по регби». Финал.





 «Красный Яр» Красноярск — «Енисей-СТМ» Красноярск – 11:19  (5:13)





«Красный Яр»: попытка – Кривоносов, штрафной – Кушнарёв (2).





«Енисей-СТМ»:  штрафной – Гайсин (4), реализация – Гайсин, попытка – Герасимов.





16 октября  2020 года. Москва. «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо». 2 540 зрителей.





Текст Антон Буялов.





Фото Олег Бухарев.





16.10.2020.


Сообщение Золотая нога Рамиля Гайсина для «Енисея-СТМ» и прерванная серия «Красного Яра» появились сначала на В мире спорта.





  •   Просмотров Сегодня: 31


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Красноярское дерби в Петровском парке. И все на регби!
    » ФИФА расширила Клубный Кубок мира: на первенство поедут 8 команд из Европы
    » Сборная Грузии по регби до 18 лет вышла в финал чемпионата Европы
    » Сборная Грузии по регби сегодня будет противостоять команде Испании
    » Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
    » ФИФА поражены российским вариантом эмблемы Кубка Конфедерации
    » Футбол: клуб "Наше пиво" сенсационно вышел в финал Кубка Кыргызстана
    » Красный Яр - Слава-ЦСП
    » Юношеская сборная России впервые вышла в финал чемпионата Европы по футболу
    » Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки
    » Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки
    » Финал Кубка Украины: главные подробности битвы "Динамо" и "Шахтера"
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 16 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

    • 01:01
    • 92
    • 0

    Де Брюйне пропустит матч с «Арсеналом»

    • 23:50
    • 50
    • 0

    Брифинг представителя Минобороны Армении, Арцруна Ованнисяна

    • 22:31
    • 61
    • 0

    В первом матче Петковича ЦСКА разгромил «Сунгуль»

    • 21:10
    • 35
    • 0

    Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

    • 19:50
    • 39
    • 0

    Россия - союзник Армении | Евгений Сатановский

    • 19:39
    • 216
    • 0

    Берлинская стена существует. «Альба» улетает из Москвы с победой

    • 19:06
    • 36
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60586
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56180
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49665
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47941
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45299
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39198
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37680
    • 0

    ЦСКА раздавил на выезде «Луч»

    • 05:46
    • 33
    • 0

    «Барыс» вновь побеждает в овертайме. На этот раз «Снежные барсы» загрызли «Гладиаторов»

    • 06:08
    • 28
    • 0

    ЦСКА – «Альба». Новая встреча на Ходынке

    • 06:46
    • 29
    • 0

    О такой «Алмаз» можно и зубы сломать

    • 16:56
    • 31
    • 0

    Красноярское дерби в Петровском парке. И все на регби!

    • 17:50
    • 31
    • 0

    «Куньлунь Ред Стар» сжёг гостей из Уфы и одержал красивую победу

    • 18:33
    • 29
    • 0

    Золотая нога Рамиля Гайсина для «Енисея-СТМ» и прерванная серия «Красного Яра»

    • 15:40
    • 32
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Civilian killed in Azerbaijan's shelling of settlements
    October 16, 2020 - 22:22 AMT PanARMENIAN.Net - Nagorno-Karabakh's capital Stepanakert and other settlements are under Azerbaijan's rocket ...

    Karabakh identifies POWs executed by Azerbaijan
    October 16, 2020 - 20:18 AMT PanARMENIAN.Net - The two Armenian prisoners of war executed by Azerbaijan were residents of Hadrut, Nagorno-Karabakh ...

    Pashinyan, Trudeau discuss Karabakh over the phone
    October 16, 2020 - 19:59 AMT PanARMENIAN.Net - Prime Minister Nikol Pashinyan on Friday, October 16 had a telephone conversation with his Canadian ...

    Greece says concerned vour Turkey’s meddling in Karabakh
    October 16, 2020 - 19:43 AMT PanARMENIAN.Net - Greek Foreign Minister Nikos Dendias on Friday, October 16 expressed concern over Turkey’s ...

    50 shells have reportedly landed in Iran since beginning of Karabakh war
    October 16, 2020 - 19:23 AMT PanARMENIAN.Net - On October 15, up to 10 rockets hit villages in the Iranian border county of Khoda Afarin, injuring ...

    Turkey's recruiting terrorists to the region has changed the whole picture of the conflict. CBN News
      The RA President Armen Sarkissian gave an interview to CBN News. The President's Office published an excerpt from the ...

    One more Karabakh civilian wounded in Azerbaijan's rocket attack
    October 16, 2020 - 16:36 AMT PanARMENIAN.Net - A Nagorno-Karabakh (Artsakh) civilian has been wounded in rocket attacks by the Azerbaijani armed ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА