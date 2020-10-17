 Заявления МИД Армении относительно обстрела территории РА

СРОЧНО:

Напряженность в зоне конфликта минувшей ночью сохранялась. Оперативно-тактическая обстановка существенно не изменилась, - сообщает Единый информационный центр.





Утром ВС Азербайджана вновь нарушили режим перемирия и возобновили ракетные обстрелы населенных пунктов. Более интенсивно обстреливались гражданские инфраструктуры Степанакерта и Шуши.





Армия обороны предприняла адекватные действия. На данный момент ее подразделения контролируют оперативно-тактическую обстановку.