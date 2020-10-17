 Заявления МИД Армении относительно обстрела территории РА

▪️Вечером 16 октября гражданские населенные пункты Арцаха, в том числе столица Степанакерт, были в очередной раз подвергнуты обстрелу со стороны Азербайджана. В результате пострадали трое мирных жителей района Шош.
▪️В тоже время системы противовоздушной обороны РА зафиксировали полеты азербайджанских беспилотных летательных аппаратов в направлении населенных пунктов Хнацах, Арцваник и Давид Бек Сюникского марза Республики Армения
, во время которых были также нанесены удары по объектам военной инфраструктуры ВС РА, повреждены также гражданские объекты .
▪️Примечательно, что за несколько часов до этого азербайджанская сторона распространила провокационную и абсолютно ложную информацию об обстреле населенного пункта Ордубад в Нахичеванской Автономной Республике вооруженными силами Республики Армения
. И в соответствии с их традиционным поведением за волной подобной дезинформации последовала агрессия против суверенной территории Республики Армения
.
▪️Последовательные попытки Азербайджана расширить географию конфликта, тем самым нанося непоправимый ущерб системе безопасности региона, достойны самого строгого осуждения. Любое посягательство на территориальную целостность Республики Армения
получит соразмерный ответ.
Напряженность в зоне конфликта минувшей ночью сохранялась. Оперативно-тактическая обстановка существенно не изменилась, - сообщает Единый информационный центр.
Утром ВС Азербайджана вновь нарушили режим перемирия и возобновили ракетные обстрелы населенных пунктов. Более интенсивно обстреливались гражданские инфраструктуры Степанакерта и Шуши.
Армия обороны предприняла адекватные действия. На данный момент ее подразделения контролируют оперативно-тактическую обстановку.