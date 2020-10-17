Город Гянджа это военный город и осинное гнездо террористов из Сирии

мирный исторически армянский город Гандзак, Красивейшийисторически армянский город Гандзак, Азербайджан переименовав на свой лад в город Гянджу за короткое время превратил в город начиненный военными объектами и базами откуда ведется обстрел мирного населения Республики Арцах . В последние месяцы он также превратился в осиное гнездо для террористов переброшенных из Сирии из радикальной террористической организации "Исламское государство", «Джебхат ан-Нусры», «Фиркат аль-Хамзы», «Султана Мурада». Все прибывающие террористы размещаются в гостиницах Гянджи.





Азербайджан в очередной раз прикрываясь собственным населением, Азербайджан используя свои военные объекты в Гяндже подвергает обстрелу мирные города и села Республики Арцах









таким образом согласно Армии обороны Арцаха, в Гяндже расположены следующие легитимные цели.



- военно-воздушная база ВВС Минобороны, В связи с этим Министерство обороны Республики Арцах опубликовало легитимные военные цели Азербайджана в городе Гяндже, который пытаются представить мировому сообществу как мирный город. Напомним что там за последние годы были арестованы десятки туристов из России и других стран, кто пытался сфотографировать Гянджу на память для семейного альбома. Позже им объясняли что Гянджа это военный город и здесь недопустимо фото и видеосъемка.таким образом согласно Армии обороны Арцаха, в Гяндже расположены следующие легитимные цели.

- вертолетная авиаэскадрилья

- мотострелковая бригада Генштаба Вооруженных сил

- бригада Минобороны специального назначения,

- военный командный пункт Минобороны,

- радиотехнический батальон ГШ МО

- база горюче-смазочных материалов центрального подчинения Минобороны

- машиностроительный завод Министерства оборонной промышленности

- авиаремонтный завод,

- завод по ремонту артиллерийского вооружения.





Республика

И после этого в Азербайджане хотят сказать что это мирный город?Республика Армения и Республика Арцах неоднократно подчеркивали, что подразделения Армии обороны Арцаха ведут целевой огонь не по населенным пунктам, а только по военным целям.

Отметим что долгое время Посольство США в Азербайджане призывает своих граждан пересмотреть свое решение посетить Азербайджан из-за угрозы терроризма. В сообщении, распространенном американской дипломатической миссией в Баку , в частности, отмечается: «Террористические группы в Азербайджане представляют собой долгосрочную угрозу и продолжают планировать возможные атаки в Азербайджане».



«Террористы могут напасть без предупреждения, нацеливаясь на туристические достопримечательности, транспортные узлы, рынки и магазины, здания органов местного самоуправления, гостиницы, рестораны, клубы, парки, аэропорты, спортивные и культурные мероприятия, образовательные учреждения и другие общественные места», - говорится в сообщении.

Возможно что последние взрывы в Гяндже дело рук террористов, которые готовили взрывчатые вещества для фронта, и это точка зрения имеет право на жизнь пока в Азербайджане будет хоть один террорист из радикальных исламских группировок.

Отдел Политики

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