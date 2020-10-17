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  • 18:58 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 17 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 17 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

 ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 17 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ
[17.10.20 10:43] 
Шушан Степанян:
В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта сохранялась относительная стабильная напряженность.
Существенных изменений в оперативно-тактической обстановке не поступало. На рассвете, в очередной раз нарушив гуманитарное перемирие, вражеские силы возобновили ракетные и артиллерийские удары по гражданским населенным пунктам.
Особенно интенсивные удары нанесены по объектам гражданской инфраструктуры Степанакерта и Шуши.
Подразделения АО предприняли соразмерные действия по подавлению огня противника. В настоящее время оперативно-тактическая обстановка находится под контролем подразделений АО.
 
[17.10.20 11:13] 
В ночь с 16 на 17 октября Азербайджан с применением тяжелых ракет и БПЛА обстрелял мирные населенные пункты Арцаха. В Степанакерте пострадали 3 мирных жителя - 82-летняя Рузанна Саркисян, 36-летний Вардан Ханамян и 33-летний Арман Арамян. Большой материальный ущерб нанесен жилым районам и гражданской инфраструктуре города: омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.
 
[17.10.20 12:23] 
Указом Президента Республики Арцах Араика Арутюняна за исключительные заслуги перед Республикой Арцах в защите и безопасности Родины, за проявленное мужество и личную храбрость азатамартику Александру Ивановичу Арутюняну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха»: Ваграм Погосян.
 
[17.10.20 13:23]  
Заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что 17 октября был сбит принадлежащий армянской стороне самолет Су-25, - очередная дезинформация: Шушан Степанян.
[17.10.20 13:44] 
Нагорный Карабах представил список военных объектов на территории города Гянджа, который периодически попадает под обстрел в ответ на бомбежки армянских населенных пунктов

-❗️Военно-воздушная база ВВС 
-❗️Вертолетная авиаэкадрилия
-❗️МПД мотострелковой бригады ГШ ВС
-❗️Бригада особого назначения ВВ
-❗️Центр боевого управления МО
-❗️Радиотехнический батальон ГШ ВС
-❗️База горюче-смазочных материалов центрального подчинения МО
-❗️Машиностроительный завод Министерства оборонной промышленности, завод по авиационному ремонту и завод по ремонту артиллерии 
[17.10.20 14:13] 
Новые данные о потерях противника.
По последним данным о потерях противника были поражены еще 5 БПЛА, 2 единиц бронетехники, 1 самолёт, есть 150 погибших:
Единый Информационный центр.

Новые данные о потерях Азербайджана
 
[17.10.20 14:47] 
Последствия ночного ракетного обстрела Степанакерта, в результате которого ранено еще три мирных жителя (часть 2).
Фотограф: Давид Каграманян.

[17.10.20 14:51] 
Турция не позволила Азербайджану соблюдать соглашение о прекращении огня. Потому что во время обсуждения возможного прекращения огня президент Турции публично заявил, что надеется, что Азербайджан не прекратит боевые действия: Пашинян в интервью газете "Libaration"
[17.10.20 14:52] 

Турция подталкивала Азербайджан к нападению на Арцах. В атаке участвовали турецкие части. В боевых действиях принимают участие высокопоставленные турецкие военнослужащие, именно Турция перебросила наемников, террористов из Сирии, в зону карабахского конфликта, вовлекла их в нападение на Нагорный Карабах.

И это было не случайно. Потому что все это следует рассматривать в контексте политики, проводимой Турцией, в частности, в отношении  Средиземноморья, Сирии, Ирака, Ливии, Греции и Кипра. Это экспансионистско-имперская политика: Пашинян в интервью газете "Liberation"
[17.10.20 14:54] 

Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить политику геноцида армян. И это делается с совершенно конкретной целью, потому что армяне Южного Кавказа являются последним препятствием на пути у Турции для продолжения ее расширения на север, восток и юг: Пашинян в интервью газете Liberation
[17.10.20 14:59]

Увидев, что никаким образом, в том числе и после заявлений президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, остановить обстрелы хотя бы гражданской инфраструктуры, домов и сел невозможно, Армия обороны Карабаха решила ответить. И после этого ответа Степанакерт больше не бомбили! По крайней мере, в последующие дни: Пашинян в интервью газете Liberation

[17.10.20 15:01]

Мы ожидаем, что Россия предпримет более активные и конкретные шаги, чтобы остановить наступательные действия Азербайджана и Турции в регионе: Пашинян в интервью газете Liberation
[17.10.20 17:51]
Сегодня с 16:30 до 17:45 подразделения ПВО сбили в воздушном пространстве Республики Армения три БПЛА противника, еще один был уничтожен в небе Арцаха, сообщает  @ShushanStepanyan - пресс-секретарь Минобороны Армении.
[17.10.20 18:01]
С 27 сентября в результате азербайджанской агрессии пострадали более 100 мирных жителей: Единый информационный центр Армении
[17.10.20 18:23]
Глава МИД Армении отправится в США

Ведется работа по подготовке к визиту министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Вашингтон, однако подробности визита будут официально объявлены МИД РА и Госдепартаментом США: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в США Варужан Нерсесян



  Источник:FMG NEWS

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