 ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 17 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

[17.10.20 10:43]

Шушан Степанян:

В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта сохранялась относительная стабильная напряженность.

Существенных изменений в оперативно-тактической обстановке не поступало. На рассвете, в очередной раз нарушив гуманитарное перемирие, вражеские силы возобновили ракетные и артиллерийские удары по гражданским населенным пунктам.

Особенно интенсивные удары нанесены по объектам гражданской инфраструктуры Степанакерта и Шуши.

Подразделения АО предприняли соразмерные действия по подавлению огня противника. В настоящее время оперативно-тактическая обстановка находится под контролем подразделений АО.

[17.10.20 11:13]

В ночь с 16 на 17 октября Азербайджан с применением тяжелых ракет и БПЛА обстрелял мирные населенные пункты Арцаха. В Степанакерте пострадали 3 мирных жителя - 82-летняя Рузанна Саркисян, 36-летний Вардан Ханамян и 33-летний Арман Арамян. Большой материальный ущерб нанесен жилым районам и гражданской инфраструктуре города: омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.

[17.10.20 12:23]

Указом Президента Республики Арцах Араика Арутюняна за исключительные заслуги перед Республикой Арцах в защите и безопасности Родины, за проявленное мужество и личную храбрость азатамартику Александру Ивановичу Арутюняну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха»: Ваграм Погосян.

[17.10.20 13:23]

Заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что 17 октября был сбит принадлежащий армянской стороне самолет Су-25, - очередная дезинформация: Шушан Степанян.

[17.10.20 13:44]

Нагорный Карабах представил список военных объектов на территории города Гянджа, который периодически попадает под обстрел в ответ на бомбежки армянских населенных пунктов

-❗️Военно-воздушная база ВВС -❗️Вертолетная авиаэкадрилия -❗️МПД мотострелковой бригады ГШ ВС -❗️Бригада особого назначения ВВ -❗️Центр боевого управления МО -❗️Радиотехнический батальон ГШ ВС -❗️База горюче-смазочных материалов центрального подчинения МО -❗️Машиностроительный завод Министерства оборонной промышленности, завод по авиационному ремонту и завод по ремонту артиллерии

[17.10.20 14:13] Новые данные о потерях противника. По последним данным о потерях противника были поражены еще 5 БПЛА, 2 единиц бронетехники, 1 самолёт, есть 150 погибших: Единый Информационный центр.

[17.10.20 14:47] Последствия ночного ракетного обстрела Степанакерта, в результате которого ранено еще три мирных жителя (часть 2). Фотограф: Давид Каграманян.

[17.10.20 14:51] Турция не позволила Азербайджану соблюдать соглашение о прекращении огня. Потому что во время обсуждения возможного прекращения огня президент Турции публично заявил, что надеется, что Турция не позволила Азербайджану соблюдать соглашение о прекращении огня. Потому что во время обсуждения возможного прекращения огня президент Турции публично заявил, что надеется, что Азербайджан не прекратит боевые действия: Пашинян в интервью газете "Libaration"

[17.10.20 14:52]

Турция подталкивала Турция подталкивала Азербайджан к нападению на Арцах . В атаке участвовали турецкие части. В боевых действиях принимают участие высокопоставленные турецкие военнослужащие, именно Турция перебросила наемников, террористов из Сирии, в зону карабахского конфликта, вовлекла их в нападение на Нагорный Карабах

И это было не случайно. Потому что все это следует рассматривать в контексте политики, проводимой Турцией, в частности, в отношении Средиземноморья, Сирии, Ирака, Ливии, Греции и Кипра. Это экспансионистско-имперская политика: Пашинян в интервью газете "Liberation"

[17.10.20 14:54]





Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить политику геноцида армян. И это делается с совершенно конкретной целью, потому что армяне Южного Кавказа являются последним препятствием на пути у Турции для продолжения ее расширения на север, восток и юг: Пашинян в интервью газете Liberation

[17.10.20 14:59]

Увидев, что никаким образом, в том числе и после заявлений президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, остановить обстрелы хотя бы гражданской инфраструктуры, домов и сел невозможно, Армия обороны Карабаха решила ответить. И после этого ответа Степанакерт больше не бомбили! По крайней мере, в последующие дни: Пашинян в интервью газете Liberation

[17.10.20 15:01]

Мы ожидаем, что Россия предпримет более активные и конкретные шаги, чтобы остановить наступательные действия Азербайджана и Турции в регионе: Пашинян в интервью газете Liberation

[17.10.20 17:51]

Сегодня с 16:30 до 17:45 подразделения ПВО сбили в воздушном пространстве Республики Армения три БПЛА противника, еще один был уничтожен в небе Арцаха, сообщает @ShushanStepanyan - пресс-секретарь Минобороны Армении.

[17.10.20 18:01]

С 27 сентября в результате азербайджанской агрессии пострадали более 100 мирных жителей: Единый информационный центр Армении

[17.10.20 18:23]

Глава МИД Армении отправится в США



Ведется работа по подготовке к визиту министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Вашингтон, однако подробности визита будут официально объявлены МИД РА и Госдепартаментом США: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в США Варужан Нерсесян



