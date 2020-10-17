Заявления МИД и МО Азербайджана, всё, что тиражируется их пропагандой, призвано сеять атмосферу ненависти и оправдывать дальнейшие преступные действия.

Всё, что публикует противник - кадры из Гандзака, заявления вражеских МИД и МО, всё, что тиражируется их пропагандой, призвано сеять атмосферу ненависти и оправдывать дальнейшие преступные действия. Мы должны помнить о следующем:



1. С территории Армении не осуществляются ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре противника.



2. Ни при каких обстоятельствах не публикуйте видеосъёмку работы ПВО на территории Армении и Арцаха.



3. В случае срабатывания сирены воздушной тревоги направляйтесь в ближайшее бомбоубежище или любые подземные помещения.



4. Не идете на поводу у вражеской пропаганды, не распространяйте материалы, в которых представляются недостоверные сведения о действиях Армии обороны, призванные деморализовать наше общество.



5. Не звоните на фронт без особой надобности, не ставьте под удар наших солдат.



6. Не публикуйте личные данные граждан, принимающих участие в боевых действиях в рядах Армии обороны.



7. Следите за чистотой информационного поля, не допускайте разногласий в собственном обществе, с чьей бы стороны они не провоцировались.



5. Помните, что нет альтернативы тому отпору, который мы показываем агрессору.



