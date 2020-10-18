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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 18 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

[18.10.20 10:31]
В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта, в целом, сохранилось гуманитарное перемирие, за исключением северных районов с 00:04 по 02:45 и в южном направлении с 02:20 по 02: 45, когда вражеские силы нанесли также ракетно-артиллерийские удары.
 
Утром, в районе 07:20, после активного артиллерийского огня азербайджанские ВС перешли к обстрелу в южном направлении. Есть жертвы и раненые.
Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на военно - политическое руководство Азербайджана.
 
Армия обороны Карабаха
 [18.10.20 10:32]
Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 07:20, с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище ) с целью занятия выгодных позиций.Обе стороны несут потери.
@ShushanStepanyan
[18.10.20 10:37]
Уничтожено 4 танка ВС Азербайджана
 
"Армия обороны Арцаха уничтожила на южном направлении четыре танка противника",- сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
 [18.10.20 10:51]
ВС Азербайджана ведут бои за водохранилище на реке Аркс  -cоветник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

 "Мы уже оповещали международное сообщество о том, что противник пытается либо  вывести из строя, либо взять под свой контроль этот стратегически важный объект", - сказал Бабаян. 

Таким образом, они смогут оказать давление на Иран. 

На некоторых направлениях линии соприкосновения противник пытается прорвать защитные силы Армии обороны Карабаха.



  Источник:FMG NEWS

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