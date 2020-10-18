ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 18 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

[18.10.20 10:31]

В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта, в целом, сохранилось гуманитарное перемирие, за исключением северных районов с 00:04 по 02:45 и в южном направлении с 02:20 по 02: 45, когда вражеские силы нанесли также ракетно-артиллерийские удары.



Утром, в районе 07:20, после активного артиллерийского огня азербайджанские ВС перешли к обстрелу в южном направлении. Есть жертвы и раненые.

Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на военно - политическое руководство Азербайджана.



Армия обороны Карабаха

[18.10.20 10:32]

Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 07:20, с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище ) с целью занятия выгодных позиций.Обе стороны несут потери.

@ShushanStepanyan

[18.10.20 10:37]

Уничтожено 4 танка ВС Азербайджана



"Армия обороны Арцаха уничтожила на южном направлении четыре танка противника",- сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. [18.10.20 10:51]

ВС Азербайджана ведут бои за водохранилище на реке Аркс -cоветник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

"Мы уже оповещали международное сообщество о том, что противник пытается либо вывести из строя, либо взять под свой контроль этот стратегически важный объект", - сказал Бабаян.

Таким образом, они смогут оказать давление на Иран.

На некоторых направлениях линии соприкосновения противник пытается прорвать защитные силы Армии обороны Карабаха. Уничтожено 4 танка ВС Азербайджана"Армия обороны Арцаха уничтожила на южном направлении четыре танка противника",- сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.



