Гуманитарное перемирие по азербайджански | шакалы не унимаются

В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта, в целом, сохранилось гуманитарное перемирие, за исключением северных районов с 00:04 по 02:45 и в южном направлении с 02:20 по 02: 45, когда вражеские силы нанесли также ракетно-артиллерийские удары.





Утром, в районе 07:20, после активного артиллерийского огня азербайджанские ВС перешли к обстрелу в южном направлении. Есть жертвы и раненые.

Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на военно - политическое руководство Азербайджана.





Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 07:20, с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище ) с целью занятия выгодных позиций.Обе стороны несут потери.





"Армия обороны Арцаха уничтожила на южном направлении четыре танка противника",- сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.





ВС Азербайджана ведут бои за водохранилище на реке Аракс - советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян."Мы уже оповещали международное сообщество о том, что противник пытается либо вывести из строя, либо взять под свой контроль этот стратегически важный объект", - сказал Бабаян.Таким образом, они смогут оказать давление на Иран.