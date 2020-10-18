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Гуманитарное перемирие по азербайджански | шакалы не унимаются

 
В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта, в целом, сохранилось гуманитарное перемирие, за исключением северных районов с 00:04 по 02:45 и в южном направлении с 02:20 по 02: 45, когда вражеские силы нанесли также ракетно-артиллерийские удары.

Утром, в районе 07:20, после активного артиллерийского огня азербайджанские ВС перешли к обстрелу в южном направлении. Есть жертвы и раненые.
Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на военно - политическое руководство Азербайджана.

Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 07:20, с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище ) с целью занятия выгодных позиций.Обе стороны несут потери.

"Армия обороны Арцаха уничтожила на южном направлении четыре танка противника",- сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

ВС Азербайджана ведут бои за водохранилище на реке Аракс  - советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

"Мы уже оповещали международное сообщество о том, что противник пытается либо  вывести из строя, либо взять под свой контроль этот стратегически важный объект", - сказал Бабаян. 

Таким образом, они смогут оказать давление на Иран. 
Как видим Азербайджан в очередной раз грубо нарушил гуманитарное перемирие, наплевал на московские договоренности и продолжил обстрел мирного населения Нагорно-Карабахской Республики. В этой ситуации армии Обороны Арцаха, не остается ничего делать как планомерно уничтожать военную технику и живую силу шакалов и террористов. 


  Источник:FMG NEWS

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