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Районные руководители Молдовы обеспокоены задержками с восстановлением дорог

  • 18.10.2020, 11:36,
  • В Мире + Европа
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Районные руководители Молдовы обеспокоены задержками с восстановлением дорогПремьер-министр Молдовы Ион Кику 16 октября провёл рабочую встречу с градоначальниками населённых пунктов района Глодень, в ходе которой, главы органов местного публичного управления рассказали главе правительства о трудностях в их районах и препятствиях, с которыми им приходится сталкиваться. Основной проблемой, по словам мэров, является задержка в реализации национальной программы «Хорошие дороги для всех». лб этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Учитывая представленную информацию, компания, выигравшая тендер, должна была начать работу две недели назад, но по необъяснимым причинам оттягивает сроки.

В связи с этим, глава кабинета министров поручил сотрудникам министерства экономики и инфраструктуры, а также, государственного дорожного агентства предоставить подробный график, а компании, которая должна выполнять работы напомнить о проблемных секторах.

Кику попросил сотрудников дорожного агентства ежедневно контролировать выполнение работ согласно графику для каждого населенного пункта, и до конца ноября завершить работы по восстановлению дороги, добавив, что в следующем году на тендерах будут учитываться качество и сроки проведения компаниями дорожно-строительных работ.





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