Ожидается открытие виртуальной выставки экономических достижений Туркменистана

Запуск «Виртуальной выставки», которая продемонстрирует во всемирной информационной сети экономические достижения Туркменистана, запланирован на 1 ноября. Об этом 16 октября сообщил на онлайн-заседании правительства вице-премьер страны Чары Гылыджов, передаёт «».

В ходе видеоконференции, туркменскому лидеру Гурбангулы Бердымухамедову была представлена работа по организации интернет проекта.

Сообщается, что данная программа подготовлена ТПП Туркменистана совместно с министерствами и ведомствами государства.

Для демонстрации экономических достижений Туркменистана в современных условиях, с помощью общедоступных электронных ресурсов позволит пользователям круглосуточно через интернет, где бы, они не были, получать информацию о стране.

На сегодняшний день, в разделах интернет выставки размещён контент, представляющий продукцию и услуги участников, которые могут обновлять свои экспозиции и вводить дополнительные данные.

Глава государства отметил, что «Виртуальная выставка», хорошая возможность показать успехи Туркменистана, и отечественных производителей, это поможет найти достойных партнёров, заключить новые контракты, научиться видеть тренды и оценить влияние рынка.