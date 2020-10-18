Премьер-министр Киргизии стал исполняющим обязанности президента страны

Министерство иностранных дел Киргизии посредством публикации сообщило о том, 16 октября состоялось внеочередное заседание парламента республики, во время которого, президент государства Сооронбай Жээнбеков официально сложил свои президентские полномочия и выступил с речью. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

В свою очередь Жогорку Кенеш принял отставку главы государства с сохранением за Жээнбековым статуса экс-президента и всех соответствующих прав и привилегий, которые предусмотрены законодательством Кыргызстана.

Кроме того, учитывая отказ спикера парламента Канатбека Исаева от исполнения обязанностей главы государства, то исполняющим обязанности президента был назначен глава правительства Садыр Жапаров.

Пресс-служба МИД заявляет, что Кыргызская республика остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

Вместе с тем, было отмечено, что для полноценного возобновления сотрудничества Кыргызстана с международными партнёрами, МИД республики продолжает проводить переговоры и встречи.