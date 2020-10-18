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То что уличные протесты в Минске управляемы подтвердил глава столичного ОМОНа

  • 18.10.2020, 13:41,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

То что уличные протесты в Минске управляемы подтвердил глава столичного ОМОНаКомандир столичного ОМОНа Белоруссии Дмитрий Балаба 16 октября в эфире телеканала СТВ, дал расширенное интервью. В нём он рассказал о непростой участи, выпавшей сегодня на отряды милиции, находящиеся под его началом. Балаба, приводя в эфире наблюдения, ещё раз подтвердил, что уличные протесты являются организованными и управляемыми акциями.

В своем повествовании, офицер милиции сообщил, что государственные службы и информационные источники усиленно пытаются одурачить, мол, якобы всё происходящее на улицах стихийное явление и исходит у людей от души. На самом деле это не так, гражданские массы на улицах направляют, и им именно организовывают определённое движение.

Омоновец констатировал, что спецслужбы уже на протяжении двух месяцев наблюдают одних и тех же женщин, которые методично ходят на акции и «высказывают своё мнение». Когда люди в форме пытаются с ними поговорить, они как заранее обученные, начинают кричать, визжать и ругаться, привлекая внимание фоторепортёров и провоцируя сотрудников правопорядка на силовые действия, сказал офицер.

Представитель милиции также добавил, что бойцы на улицах выполняют свои обязанности в строгом соответствии правомерности. Они работают под пристальным наблюдением сотен видеокамер. Ребята всячески стараются исполнять свой долг очень филигранно и ювелирно, пытаясь не причинить вреда при задержании, даже самому буйному правонарушителю, отметил Дмитрий Балаба.





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