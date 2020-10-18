 
  • 15:35 – Угнетенные войной граждане Азербайджана требуют отставки Ильхама Алиева 
  • 13:17 – Арцах никогда не был и не будет Азербайджаном | Вагиф Керимов 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 15:35 – Угнетенные войной граждане Азербайджана требуют отставки Ильхама Алиева 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Токаев и Шойгу рассмотрели вопросы военного сотрудничества

  • 18.10.2020, 14:22,
  • Китай и Центральная Азия Россия
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Токаев и Шойгу рассмотрели вопросы военного сотрудничестваГлава республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 16 октября встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, посетившего Казахстан с официальным визитом. Главной темой обсуждения политика и военного представителя, стали вопросы наращивания военно-технического сотрудничества двух стран. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Акорды.

В беседе с гостем, президент Казахстана отметил, что военному и оборонно-техническому сотрудничеству между государствами, отведена особая роль и значимое место в стратегическом партнёрстве. В этом контексте, глава государства выразил одобрение подписанию Договора о стратегическом военном сотрудничестве, и подчеркнул, что нынешний визит Шойгу в Казахстан стал важным и результативным.

Далее Токаев адресовал российскому министру поздравления, за умелое и успешное проведение Парада в честь 75-летия Великой Победы.

В свой черёд, Шойгу отметили достойное участие воинских подразделений в юбилейном Параде Победы и в Международных армейских играх. Также глава оборонного ведомства РФ, выразил признательность президенту Казахстана за создание возможности провести личную встречу и спроецировать совместные решения, направленные на противодействие актуальным вызовам современности. Шойгу заявил, что, то соглашение, которое в этот раз было скреплено подписями представителей обеих сторон, стало самым широким и ёмким из всех, ранее принятых взаимных документов.

В завершение встречи, Касым-Жомарт Токаев вручил Сергею Шойгу Орден «Достык» I степени за развитие военного и технического сотрудничества между странами.





  •   Просмотров Сегодня: 38


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Казахстана поучаствовал в миротворческих учениях
    » Токаев пригласил Си Цзиньпиня посетить с ответным визитом Казахстан
    » Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с Сергеем Шойгу
    » Первый президент Казахстана отметил восьмидесятилетний юбилей
    » Лидер Казахстана высоко оценил деятельность российского коллеги
    » Казахстан стал участником международного обсуждения развития в условиях пандемии и после неё
    » На совете тюркоязычных стран Казахстан инициировал полную консолидацию усилий
    » Нур-Султан и Душанбе рассмотрели кооперирование усилий в нынешних условиях
    » Казахстан поддержал усилия ООН в борьбе с пандемией
    » Лидеры Казахстана и России договорились совместно противостоять общемировой угрозе
    » Казахстанский лидер рассмотрел экономические и юридические вопросы государственной политики
    » Токаев встретился с известным политиком Франции Жаком Атали
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Угнетенные войной граждане Азербайджана требуют отставки Ильхама Алиева

    • 15:35
    • 33
    • 0

    Ереван считает предосудительным одностороннее и предвзятое заявление ЕС по поводу "ракетного обстрела Гянджи"

    • 15:12
    • 37
    • 0

    Токаев и Шойгу рассмотрели вопросы военного сотрудничества

    • 14:22
    • 39
    • 0

    То что уличные протесты в Минске управляемы подтвердил глава столичного ОМОНа

    • 13:41
    • 39
    • 0

    Арцах никогда не был и не будет Азербайджаном | Вагиф Керимов

    • 13:17
    • 56
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 18 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

    • 12:57
    • 90
    • 0

    Лучший талыш для бакинского режима — мертвый талыш | Камал Зульфиев

    • 12:29
    • 53
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60617
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56201
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49691
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 48012
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45312
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39216
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37694
    • 0

    Угнетенные войной граждане Азербайджана требуют отставки Ильхама Алиева

    • 15:35
    • 33
    • 0

    Ереван считает предосудительным одностороннее и предвзятое заявление ЕС по поводу "ракетного обстрела Гянджи"

    • 15:12
    • 37
    • 0

    Арцах никогда не был и не будет Азербайджаном | Вагиф Керимов

    • 13:17
    • 56
    • 0

    Лучший талыш для бакинского режима — мертвый талыш | Камал Зульфиев

    • 12:29
    • 53
    • 0

    Азербайджан продемонстрировал международному сообществу свой вероломный характер, с которым мы имеем дело на протяжении десятилетий. | МИД Армении

    • 11:41
    • 41
    • 0

    Карабахская война — единственная карта, оставшаяся Алиеву для удлинения своего правления

    • 11:35
    • 43
    • 0

    «Колёсное дерби» осталось за «Автомобилистом»

    • 21:55
    • 37
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Civilian killed in Azerbaijan's shelling of settlements
    October 16, 2020 - 22:22 AMT PanARMENIAN.Net - Nagorno-Karabakh's capital Stepanakert and other settlements are under Azerbaijan's rocket ...

    Karabakh identifies POWs executed by Azerbaijan
    October 16, 2020 - 20:18 AMT PanARMENIAN.Net - The two Armenian prisoners of war executed by Azerbaijan were residents of Hadrut, Nagorno-Karabakh ...

    Pashinyan, Trudeau discuss Karabakh over the phone
    October 16, 2020 - 19:59 AMT PanARMENIAN.Net - Prime Minister Nikol Pashinyan on Friday, October 16 had a telephone conversation with his Canadian ...

    Greece says concerned vour Turkey’s meddling in Karabakh
    October 16, 2020 - 19:43 AMT PanARMENIAN.Net - Greek Foreign Minister Nikos Dendias on Friday, October 16 expressed concern over Turkey’s ...

    50 shells have reportedly landed in Iran since beginning of Karabakh war
    October 16, 2020 - 19:23 AMT PanARMENIAN.Net - On October 15, up to 10 rockets hit villages in the Iranian border county of Khoda Afarin, injuring ...

    Turkey's recruiting terrorists to the region has changed the whole picture of the conflict. CBN News
      The RA President Armen Sarkissian gave an interview to CBN News. The President's Office published an excerpt from the ...

    One more Karabakh civilian wounded in Azerbaijan's rocket attack
    October 16, 2020 - 16:36 AMT PanARMENIAN.Net - A Nagorno-Karabakh (Artsakh) civilian has been wounded in rocket attacks by the Azerbaijani armed ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА