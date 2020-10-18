Токаев и Шойгу рассмотрели вопросы военного сотрудничества

Глава республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 16 октября встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, посетившего Казахстан с официальным визитом. Главной темой обсуждения политика и военного представителя, стали вопросы наращивания военно-технического сотрудничества двух стран. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Акорды.

В беседе с гостем, президент Казахстана отметил, что военному и оборонно-техническому сотрудничеству между государствами, отведена особая роль и значимое место в стратегическом партнёрстве. В этом контексте, глава государства выразил одобрение подписанию Договора о стратегическом военном сотрудничестве, и подчеркнул, что нынешний визит Шойгу в Казахстан стал важным и результативным.

Далее Токаев адресовал российскому министру поздравления, за умелое и успешное проведение Парада в честь 75-летия Великой Победы.

В свой черёд, Шойгу отметили достойное участие воинских подразделений в юбилейном Параде Победы и в Международных армейских играх. Также глава оборонного ведомства РФ, выразил признательность президенту Казахстана за создание возможности провести личную встречу и спроецировать совместные решения, направленные на противодействие актуальным вызовам современности. Шойгу заявил, что, то соглашение, которое в этот раз было скреплено подписями представителей обеих сторон, стало самым широким и ёмким из всех, ранее принятых взаимных документов.

В завершение встречи, Касым-Жомарт Токаев вручил Сергею Шойгу Орден «Достык» I степени за развитие военного и технического сотрудничества между странами.