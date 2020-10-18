Азербайджан запретил въезд в страну одному из депутатов России

По информации пресс-службы, такое решение было принято в связи с посещением Милонова Республики Арцах в нарушение соответствующего законодательства государства.
Было отмечено, что незаконный визит, который произошел в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана и открыто поддерживает сепаратистский режим на оккупированных территориях Азербайджана, полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией, находящимся на высоком уровне. Такой безответственный шаг депутата Государственной Думы не соответствует официальной позиции Российской Федерации в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики.