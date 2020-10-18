Азербайджан запретил въезд в страну одному из депутатов России

Министерство иностранных дел Азербайджана 16 октября посредством публикации сообщило о том, что имя Виталия Милонова, который является членом Государственной Думы Российской Федерации от правящей партии «Единая Россия» внесено в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в Азербайджан за незаконное посещение оккупированных территорий страны. Об этом сообщает

По информации пресс-службы, такое решение было принято в связи с посещением Милонова Республики Арцах в нарушение соответствующего законодательства государства.

Было отмечено, что незаконный визит, который произошел в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана и открыто поддерживает сепаратистский режим на оккупированных территориях Азербайджана, полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией, находящимся на высоком уровне. Такой безответственный шаг депутата Государственной Думы не соответствует официальной позиции Российской Федерации в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики.