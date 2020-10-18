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«Спартак» увозит три очка из Химок

  • 18.10.2020, 05:57,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

На «Арене Химки» хозяева футболисты «Химок» в матче очередного тура Чемпионата России по футболу «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» встречались со столичным «Спартаком» и уступили гостям со счётом 2:3. Решающий мяч забил Джордан Ларссон.



«Спартак» увозит три очка из Химок
Фото Олег Бухарев




В межсезонье только и было слухов и разговоров о том, что «Химки» станут неким филиалом московского «Спартака». Что в подмосковную команду в аренду оптом будут отдаваться игроки из красно-белого стана. Кто-то даже увидел параллель между «Зенитом» и «Сочи». Но прошло немного времени, и многое изменилось. Дмитрий Гунько бесславно уволился, а при Игоре Черевченко подмосковная команда уже успела одержать свою первую победу в чемпионате и уже не выглядит столь безнадёжным аутсайдером. Тут же и трансферы пошли. Арсений Логашов, Резиуан Мирзов, Денис Глушаков, Александр Долгов, Илья Камышев (ну, а как же без Академии «Чертаново), Павел Могилевец вместе с уже имеющимися игроками будут отстаивать для «Химок» место в РПЛ. Что же касаемо экс-спартаковцев, то кроме Александр Ломовицкого и недавно перешедших Мирзова и Глушакова, в подмосковной команде нет. Но все трое это отдельная, а главное логичная история. Так что давайте лучше вернёмся к футболу. И будет просто очень интересно посмотреть, как «Спартак» будет преодолевать сопротивление хозяев. С Виктором Мозесом или без.





«Спартак» увозит три очка из Химок
Фото Олег Бухарев




Звёздный новичок столичной команды и это совсем не преувеличение, уже готов выйти на поле. И это неудивительно. Ведь в кои веки, в сети «Спартака» попался по-настоящему очень сильный и уже известный игрок. К тому же 29 лет для профессионала не возраст. Выпустит ли его Доменико Тедеско уже в Химках – вот в чём вопрос. А кадровая глава перед этим матчем имела для гостей большое значение. Ну, посудите сами: у защитника Самуэля Жиго после возвращения в расположение команды диагностировано мышечное повреждение. Ожидается, что француз вернется в строй к следующему туру.





«Спартак» увозит три очка из Химок
Фото Олег Бухарев




Капитан красно-белых Георгий Джикия сдал уже два отрицательных теста на коронавирус, но по рекомендации Роспотребнадзора (ох, уж эта напасть)  будет находиться на самоизоляции до 20 октября.





У Остона Урунова воспаление приводящей мышцы. Восстановление узбекского футболиста займет около десяти дней. Ещё один полузащитник Зелимхан Бакаев изолирован от команды из-за ротавирусной инфекции. А форвард Александр Соболев дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Итого, перед матчем с «Химками» гости лишились сразу 5 футболистов из обоймы основного состава!





Первый тайм остался за хозяевами. И уж один то мяч они точно должны были забивать. Максименко отбивал и дальние удары Мирзова с Дядюном. Крайне неприятные, выиграли дуэли в ближнем бою у Кухарчука и Глушакова. А однажды, Мирзов откровенно испортил удар при добивании. А что же гости? До перерыва они своих многочисленных болельщиков не баловали. Хотя Левников мог бы и обратить внимание на эпизод, когда Логашов дёрнул за майку Ларссона в своей штрафной площади. Но право ж, на гол гости уж точно никак не наиграли.





«Спартак» увозит три очка из Химок
Фото Олег Бухарев




И когда в начале второго тайма Мирзов всё-таки наказал свою команду, а Резиуан перешёл в «Химки» на правах арендного соглашения, ударом с двадцати метров, открыл счёт, показалось, что красно-белые могут и дрогнуть. Однако силёнок у «Химок» пока маловато. Гости усилили давление на ворота Лантратова. Плюс Понсе проводит отличный сезон, и любой навес в его зону превращает в опасный момент. Так было и на этот раз. Все голы получились при его непосредственном участии. На 56-й минуте он пробил головой, Лантратов спас хозяев, но VAR показал, что Логашов вновь играл крайне грязно – Арсений ногой едва не снёс голову аргентинцу. Пенальти чётко реализовал Александр Кокорин, который в целом, провёл игру очень блекло. Ну а гостей было уже не остановить. Следует угловой и вездесущий Понсе кивком головы «расстреливает» ворота «Химок» — 1:2. Красно-белые находятся в своей стихии – много свободных зон, куда они и врываются. Пару атаку, кстати, испортил вышедший на поле Мозес. Ну а третий мяч в ворота хозяев забил Ларссон. Хотя всё для этого сделал вновь Понсе. Эсекель пробил, конечно ж, головой, Лантратов отбил мяч перед собой, а Джордан добил. 1:3. Виктор Мозес мог довести счёт до крупного, но в ближнем бою проиграл дуэль киперу «Химок». А тут ещё Тедеско выпустил вместо Кокорина молодого Степана Оганесяна. Но контригры у гостей больше не было. А вот «Химки», представьте себе, могли сравнять счёт. Сначала хозяева провели коллективную атаку и Идову, оказавшись в чужой штрафной не растерялся. 2:3. А вскоре он же выловил длинный пас и бил в упор. Но лучший игрок матча Александр Максименко уже давно не пропускает мячи с центра поля. Он сейчас для «Спартака» даже больше чем полкоманды. Вратарь и сохранил для красно-белых и победу и совместное с «Зенитом» лидерство в турнирной таблице.





«Спартак» увозит три очка из Химок
Фото Олег Бухарев




2:3 – яркий футбол, сотканный из разных эпизодов порадовал, наверное, всех. Кроме, разумеется, хозяев и их болельщиков.





«Спартак» увозит три очка из Химок
Фото Олег Бухарев




Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 11 тур.





ФК «Химки» МО — ФК «Спартак» Москва – 2:3 (0:0)





Голы: 1:0 Мирзов (49). 1:1 Кокорин (58, с пенальти). 1:2 Понсе (63). 1:3 Ларссон (77). 2:3 Идову (85).





«Химки»: Лантратов, Гапон (Долгов, 90+2), Идову, Логашов, Данилкин, Глушаков, Кухарчук (Конате, 70), Мирзов, Трошечкин (Могилевец, 88), Боженов, Дядюн (Липовой, 70).





Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Засеев, Куат, Алиев.





«Спартак»: Максименко, Зобнин (к) (Маркитесов, 90+3), Кутепов, Маслов (Ещенко, 90+3), Гапонов, Айртон, Умяров (Мозес, 56), Крал, Ларссон, Понсе, Кокорин (Оганесян, 80).





Запасные: Ребров, Голосов.





Предупреждения: Трошечкин (7). Маслов (29). Понсе (31). Мирзов (40). Логашов (56). Кокорин (70). Глушаков (88). Данилкин (90+1).





Главный судья —  Кирилл Левников (Санкт-Петербург)





17 октября 2020 года. Стадион «Арена Химки». 3 881 зрителей.





Текст Антон Буялов.





Фото Олег Бухарев.





17.10.2020 г.





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