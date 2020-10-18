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Карабахская война — единственная карта, оставшаяся Алиеву для удлинения своего правления


Как сообщает TolishMedia, война, развязанная Азербайджаном против Карабаха, является предметом различных дискуссий внутри страны, несмотря на то, что режим Алиева всячески блокирует поток информации. Дело в том, что политики, журналисты или те граждане, которые осмеливаются делать антигосударственные или антивоенные заявления и рассказывать о неудачах Азербайджана в войне, подвергаются политическим преследованиям и гонениям. Однако социально-экономическая и военная ситуация и растущая опасность коронавируса в стране настолько ужасна, что даже страх перед режимом Алиева не заставляет людей молчать.

Так вот, азербайджанский журналист Арзу Гейбула написала:

Мне трудно понять и осмыслить это чувство эйфории. Как мы можем праздновать захват какой-нибудь территорий, когда солдаты гибнут на передовой? Это истерия, которая противна всем, кто выступает против этой войны и призывает к ее немедленному прекращению. В социальных сетях я вижу сообщения людей, которые только что потеряли кого-то или госпитализировали своего любимого человека. Они полны гнева из-за этой цены, уплаченной за войну, войну, которая им не принадлежит. В ответ я вижу бесчисленные комментарии, разжигающие слепым национализмом, с требованиями, чтобы эти люди хранили молчание, перестали беспокоиться и думали о будущем, потому что, когда Азербайджан вернет эти территории, больше не будет войны и жизнь вернется в нормальное русло.

Разве они не знают, что это президент Азербайджана все это время тянет этот конфликт? Разве они не помнят, что этот конфликт годами использовался в качестве разменной монеты? Неужели они забыли о коррупции, фальсификации выборов? Ильхам Алиев угнетал гражданское общество, оставил столько несчастных семей бывших и нынешних политических заключенных, заставил замолчать свободные СМИ. Эта война — единственная карта, оставшаяся Алиеву для узаконивания своего правления. Он будет пожизненным президентом. Так куда это нас приведет? Коррумпированный, недемократический президент будет править страной, продолжая подавлять независимые голоса.

А Турция, выступавшая за ослабление напряженности, теперь внезапно выступает за войну. Я живу в Турции около 20 лет и никогда не видела, чтобы Азербайджан упоминался в новостях так часто, как на прошлой неделе. Так почему же Турция, так называемая братская страна, так заинтересована в этой последней эскалации? Что его интересует? Тема Карабаха была все это время, что изменилось? В чем причина того, что Турция хочет восстановить свое региональное лидерство и что-то доказать России? Если да, то за чей счет и по какой цене?



  Источник:FMG NEWS

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