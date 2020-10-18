Лучший талыш для бакинского режима — мертвый талыш | Камал Зульфиев

В школах свободного Азербайджана талышских классов нет, но талышский язык преподается в армянских университетах.

Понять, как устроен этот мир, очень сложно. Село Талыш оставалось на оккупированных армянами землях 30 лет. Но название Талыш было запрещено в Свободном Азербайджане, и даже был создан невиданный ранее Южный регион. В свободном Азербайджане никогда не было радио и телепрограмм на талышском языке, и это маловероятно в будущем, но армяне создают и транслируют программы на талышском языке.

Как сообщает TolishMedia, талышский активист Камал Зульфиев на своей странице в Facebook написал:

Президента Арцаха обратился к талышам и лезгинам

Армия обороны Арцаха в качестве жеста доброй воли не будет целиться в те военные объекты противника, которые расположены в Талышстане и Лезгистане.

Об этом говорится в обращении президента Арцаха Араика Арутюняна к талышам и лезгинам.

«Дорогие братья и сестры талыши и лезгины! Мы внимательно следим за внутриполитическими развитиями в Азербайджане, в частности, за изо дня в день нарастающими протестами в городах и селах Азербайджана, населенных талышами и лезгинами.

Местное население таким образом бойкотируют указ Алиева о мобилизации в армию и призыв на войну с Арцахом и Арменией. Поводом для протестов стали сотни погибших талышев и лезгинов.

Политика азербайджанского политического клана по превращению их в живую мишень и избавлению от них подобным способом не изменилась за последние десятилетия.

Мы высоко ценим глубокое понимание нашей проблемы и постоянное проявление симпатии к нам со стороны коренных народов Азербайджана- талышев и лезгинов.

Хочу заверить, что мы поддерживаем справедливую борьбу талышского и лезгинского народов и готовы всеми возможными способами оказать им содействие в достижении окончательной цели их борьбы — получении независимости.

Армия обороны в качестве жеста нашей доброй воли не будет целиться в те военные объекты противника, которые расположены в Талышстане и Лезгистане», — говорится в обращении.

Ранее Араик Арутюнян сообщил, что по его приказу Армия обороны сегодня нанесла несколько ракетных ударов с целью обезвреживания военных объектов в городе Гянджа. Он заявил, что в случае, если противник не сделает соответствующих выводов и не прекратит обстрел гражданской инфраструктуры Степанакерта и других городов Арцаха, Армия обороны продолжит соразмерные и мощные удары.

Напомним, что вооруженные силы Азербайджана 27 сентября в 07:15 предприняли агрессию против Республики Арцах . По боевым позициям Вооруженных сил Арцаха, местам постоянных дислокаций и мирным населенным пунктам были нанесены удары с применением артиллерийских систем и ударных БПЛА, после чего мотострелковые и бронетанковые подразделения противника перешли в наступление в северном, южном и юго-восточном направлении.



