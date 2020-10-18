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Ереван считает предосудительным одностороннее и предвзятое заявление ЕС по поводу "ракетного обстрела Гянджи"

 Ереван считает предосудительным одностороннее и предвзятое заявление ЕС по поводу
Ереван считает предосудительным одностороннее и предвзятое заявление ЕС по поводу "ракетного обстрела Гянджи"

▫️ В МИД Армении отметили, что оно дает Азербайджану "зеленый свет" для продолжения безнаказанных нарушений международного права.

▫️ В заявлении говорится, что Азербайджан уже 3 недели подвергает варварским ракетным обстрелам города и села Карабаха, в том числе столицу Степанакерт,  сознательно нанося удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, что приводит к десяткам жертв среди гражданского населения. Более того, Азербайджан нанес урон мирному населению и инфраструктурам на территории Армении. Однако должной реакции ЕС не последовало. 

▫️ В МИД добавили, что "на протяжении десятилетий Азербайджан насаждал в обществе ненависть и армянофобию, жестоким проявлением которых стали видеоматериалы с пытками, бесчеловечным обращением и убийствами военнопленных в Карабахе, которые с гордостью распространяются в азербайджанских социальных медиа".



  Источник:FMG NEWS

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