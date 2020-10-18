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Угнетенные войной граждане Азербайджана требуют отставки Ильхама Алиева

 

Как сообщает корреспондент TolishMedia, Азербайджанские матери распространили заявление, в котором говорится:

«Матери Азербайджана,

Наши сыновья сегодня жертвуют своими жизнями ради сохранения диктатуры и коррупции клана Алиева. В эти дни наши сыновья, глядя смерти в глаза, сражаются не за то, чтобы вернуть "наши святые земли", а за сохранение власти Алиева.

Теперь мы поднялись и требуем, чтобы они ответили — во имя чего наши дети потеряли свои жизни. Прежде всего, мы должны объединиться против угнетающего нас коррумпированного диктаторского клана-хунты и спросить, где тела наших мучеников, чего за эти дни смогла достичь наша страна, что она приобрела?  На эти вопросы нам никто не дает ответа. Все ложь. Что же говорит президент страны? Он говорит, что число жертв — государственная тайна. Он скрывает от нас, кто из наших сыновей остался в живых, а кто погиб на этом пути.  Наши вопросы не должны оставаться без ответов.

Алиев не думает ни о чем, кроме того, как удержать свой коррумпированный режим ценой жизни наших сыновей. Мы не должны позволить приносить наших детей в жертву.

Сегодня наш долг — потребовать от Алиева, чтобы он дал нам ответ.
Будем едины. Ничто не должно помешать нам свергнуть клан Алиевых, который жертвует жизнью наших детей и ведет всех нас к смерти».
Напомним что число уничтоженных солдат ВС Азербайджана на 18 октября 2018 года приближается к 10 тысячам. Трупы азербайджанцев разбросаны по всему фронту, где их съедают дикие кабаны.
 
В то же самое время сын Ильхам Алиева был замечен на одном из фешенебельных курортах мира, отдыхающего в окружении местных красавиц. Все чиновники вывезли своих детей из Азербайджана, направив туда умирать детей обычных и беззащитных граждан.


  Источник:FMG NEWS

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