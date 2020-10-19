 ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 19 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

[19.10.20 09:50]

Армия обороны

В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта, в целом, ситуация была относительно стабильно напряженной.

Утром, несмотря на достигнутую договоренность о гуманитарном прекращении огня, вражеские силы возобновили артиллерийские обстрелы на северном и южном направлениях.

Для подавления огневых точек противника подразделения Армии обороны прибегают к адекватным действиям, держа под контролем оперативную ситуацию.



[19.10.20 10:03]

Минобороны Армении

Азербайджанские ВС предприняли 18 октября атаку на южном направлении, бросив в бой 7 танков, 1 единицу Т-90, 5 БТР.

Противник намеревался стремительной атакой оказать огневое и психологическое давление и прорваться на важном участке фронта. Благодаря профессионализму и высоким моральным качествам полковников Степана Геворкяна и Станислава Еремина, а также рядового Гарика Аракеляна наступление было остановлено, а противник – отброшен на несколько километров.



[19.10.20 10:19]

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге заговорил о Карабахе



На встрече с избирателями в Карсон сити в штате Невада он поблагодарил Макрона за поcреднические усилия, назвал армян хорошими людьми и отличными бизнесменами.

Согласно Трампу у армян сильный дух патриотизма.

"Мы делаем кое-что в борьбе с радикальным исламским террроризмом", - сообщил Трамп, не вдаваясь в детали..

[19.10.20 11:29]

Наши ребята взяли пост противника и успешно заминировали его





Ряд военнослужащих Армии обороны в тесном взаимодействии с ополченцами, в результате совместных действий уничтожили живую силу, оружие и боеприпасы противника, заняли его позицию , заминировали ее и успешно покинули территорию.





Они будут награждены медалями «За мужество».

Представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

[19.10.20 12:11]

На южном направлении продолжаются ожесточенные бои. Наши подразделения «изматывают» противника, — Шушан Степанян.

[19.10.20 12:15]

Жизни командира ничего не угрожает

Глава Союза добровольцев "Еркрапа" и депутат Сасун Микаелян ранен в результате боёв в Карабахе. Его сейчас оперируют.

Армяне Греции перекрыли автомобилями границу с Турцией. На автомобилях развиваются армянские флаги. Дальше направляются пешком к границе с плакатами с надписями «Сильный Арцах », «Нагорный Карабах – наш», «Мы с Арцахом». Они скандируют « Арцах – это мы», «Победим».

[19.10.20 12:19]

Более 1 тысячи боевиков из Сирии направлены в минувшую пятницу в Нагорный Более 1 тысячи боевиков из Сирии направлены в минувшую пятницу в Нагорный Карабах , заявил РИА Новости источник. РИА

[19.10.20 12:39] Безопасность его граждан - это красная линия Ирана. Вооруженные Силы Ирана дали необходимые предупреждения, выслушали объяснения другой стороны. Мы сказали, что на любую агрессию против Ирана, даже если это ошибка, будет дан ответ, — пресс-секретарь МИД Ирана

[19.10.20 14:55]

Армения не использовала БПЛА на территории Ирана: МО Армении

Минобороны Армении опровергло сведения азербайджанской стороны о том, что силы ПВО Ирана сбили армянский разведывательный БПЛА.





Обвиняя Армению, бакинский режим пытается снять с себя ответственность за нарушение воздушного пространства Исламской республики и вбить клин в армяно-иранские отношения.

[19.10.20 15:02]

Факт обезглавливания азербайджанскими военными армянского военнослужащего будет представлен в Европейский суд по правам человека, - заявил журналистам представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.





"Мы уже обратились в ЕСПЧ с просьбой дополнить ранее представленное досье указанным фактом. В ЕСПЧ представлены и другие факты пыток, бесчеловечного обращения и обезглавливания армянских военнослужащих, военнопленных, пленных, а также попрания тел погибших", - сообщил он.





"Мы решили обратиться в суд и попросить расширить рамки примененных мер с гражданских лиц на военных лиц. Это прямые нарушения европейских конвенций, которые квалифицируются как военные преступления", - подчеркнул он.

[19.10.20 14:55]