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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 19 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

 ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 19 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ
 [19.10.20 09:50]
Армия обороны
В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта, в целом, ситуация была относительно стабильно напряженной.
Утром, несмотря на достигнутую договоренность о гуманитарном прекращении огня, вражеские силы возобновили артиллерийские обстрелы на северном и южном направлениях.
Для подавления огневых точек противника подразделения Армии обороны прибегают к адекватным действиям, держа под контролем оперативную ситуацию.
 
 [19.10.20 10:03]
Минобороны Армении
Азербайджанские ВС предприняли 18 октября атаку на южном направлении, бросив в бой 7 танков, 1 единицу Т-90, 5 БТР.
Противник намеревался стремительной атакой оказать огневое и психологическое давление и прорваться на важном участке фронта. Благодаря профессионализму и высоким моральным качествам полковников Степана Геворкяна и Станислава Еремина, а также рядового Гарика Аракеляна наступление было остановлено, а противник – отброшен на несколько километров.
 
 
 [19.10.20 10:19]
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге заговорил о Карабахе

На встрече с избирателями в Карсон сити в штате Невада он поблагодарил Макрона за поcреднические усилия, назвал армян хорошими людьми и отличными бизнесменами.
Согласно Трампу у армян сильный дух патриотизма.
"Мы делаем кое-что в борьбе с радикальным исламским террроризмом", - сообщил Трамп, не вдаваясь в детали..
 [19.10.20 11:29]
Наши ребята взяли пост противника и успешно заминировали его 

Ряд военнослужащих Армии обороны в тесном взаимодействии с ополченцами, в результате совместных действий уничтожили живую силу, оружие и боеприпасы противника, заняли его позицию , заминировали ее и успешно покинули территорию. 

Они будут награждены медалями «За мужество».
Представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.
 
 [19.10.20 12:11]
На южном направлении продолжаются ожесточенные бои. Наши подразделения «изматывают» противника, — Шушан Степанян.
 [19.10.20 12:15]
Жизни командира ничего не угрожает
Глава Союза добровольцев "Еркрапа" и депутат Сасун Микаелян ранен в результате боёв в Карабахе. Его сейчас оперируют.
 
Армяне Греции перекрыли автомобилями границу с Турцией. На автомобилях развиваются армянские флаги. Дальше направляются пешком  к границе с плакатами с надписями «Сильный Арцах», «Нагорный Карабах – наш», «Мы с Арцахом». Они скандируют «Арцах – это мы», «Победим».
 
 [19.10.20 12:19]
Более 1 тысячи боевиков из Сирии направлены в минувшую пятницу в Нагорный Карабах, заявил РИА Новости источник. РИА 
 [19.10.20 12:39]Безопасность его граждан - это красная линия Ирана.  Вооруженные Силы Ирана дали необходимые предупреждения, выслушали объяснения другой стороны. Мы сказали, что на любую агрессию против Ирана, даже если это ошибка, будет дан ответ, — пресс-секретарь МИД Ирана
[19.10.20 14:55]
Армения не использовала БПЛА на территории Ирана: МО Армении
Минобороны Армении опровергло сведения азербайджанской стороны о том, что силы ПВО Ирана сбили армянский разведывательный БПЛА.

Обвиняя Армению, бакинский режим пытается снять с себя ответственность за нарушение воздушного пространства Исламской республики и вбить клин в армяно-иранские отношения.
 
[19.10.20 15:02]
Факт обезглавливания азербайджанскими военными армянского военнослужащего будет представлен в Европейский суд по правам человека, - заявил журналистам  представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

"Мы уже обратились в ЕСПЧ с просьбой дополнить ранее представленное досье указанным фактом. В ЕСПЧ представлены и другие факты пыток, бесчеловечного обращения и обезглавливания армянских военнослужащих, военнопленных, пленных, а также попрания тел погибших", - сообщил он.

"Мы решили обратиться в суд и попросить расширить рамки примененных мер с гражданских лиц на военных лиц. Это прямые нарушения европейских конвенций, которые квалифицируются как военные преступления", - подчеркнул он.
 
 [19.10.20 14:55]
Армения не использовала БПЛА на территории Ирана: МО Армении
Минобороны Армении опровергло сведения азербайджанской стороны о том, что силы ПВО Ирана сбили армянский разведывательный БПЛА.

Обвиняя Армению, бакинский режим пытается снять с себя ответственность за нарушение воздушного пространства Исламской республики и вбить клин в армяно-иранские отношения.

 [19.10.20 15:02]

 Факт обезглавливания азербайджанскими военными армянского военнослужащего будет представлен в Европейский суд по правам человека, - заявил журналистам  представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

"Мы уже обратились в ЕСПЧ с просьбой дополнить ранее представленное досье указанным фактом. В ЕСПЧ представлены и другие факты пыток, бесчеловечного обращения и обезглавливания армянских военнослужащих, военнопленных, пленных, а также попрания тел погибших", - сообщил он.

"Мы решили обратиться в суд и попросить расширить рамки примененных мер с гражданских лиц на военных лиц. Это прямые нарушения европейских конвенций, которые квалифицируются как военные преступления", - подчеркнул он.
 [19.10.20 15:19]
Ереван НЕ готовит удар по нефтепроводу  Баку-Новороссийск

Распространенное прокуратурой Азербайджана заявление о том, что Армения якобы нацелилась на нефтепровод  Баку-Новороссийск, является абсолютной ложью: пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян
 [19.10.20 15:41]
Надежды Лаврова не оправдались
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после встречи представителей Армении и Азербайджана в Москве надежды не оправдались, бои в Карабахе продолжились и  это неприемлемо.
 [19.10.20 15:47]
Лавров: идет активная работа над механизмом по контролю за прекращением огня в Карабахе.
 "Надеемся на скорый результат", - сказал он.
 [19.10.20 15:52]
Лавров заявил, что нужно побудить стороны в Карабахе согласовать такие положения, которые позволят стабилизировать обстановку и разблокировать экономические связи: РИА

 


  Источник:FMG NEWS

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