Для чего эта война? | Премьер-министр Армении Никол Пашинян 

1) Для чего эта война? - Для статуса Карабаха.2) Могли ли мы избежать этой войны? - Да, если бы сдали территории и согласились на неопределённый статус Карабаха на неопределённый срок в условиях отсутствия механизмов уточнения дальнейшего статуса.3) Могли ли мы достичь приемлемого или какого-либо другого статуса Карабаха путём переговоров? - Нет, потому что такая последняя возможность была исчерпана в 2011 году в Казани.4) Можем ли мы остановить эту войну? - Теоретически да, по формуле, указанной во втором пункте, возможно будет чуть хуже.5) Может ли война решить вопрос статуса Карабаха? - Да, если мы добьёмся успехов в войне.6) Можем ли мы добиться успехов в войне? - Да, если сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно отдать себя ради ее достижения.