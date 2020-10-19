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Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК «Олимп-Долгопрудный» в поединке с «Родиной»

  • 19.10.2020, 13:04,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

18 октября в очередном матче ОЛИМП Первенства ПФЛ на стадионе «Салют» в подмосковном Долгопрудном встретились местный ФК «Олимп-Долгопрудный» и столичный клуб «Родина». В третий раз подряд победу в этом противостоянии одержали хозяева поля 2:1. В середине первого тайма тяжёлую травму получил сын главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова Станислав Черчесов-младший, которого со сломанной челюстью отвезли на «скорой помощи» в местную больницу.




Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК "Олимп-Долгопрудный" в поединке с "Родиной"
Фото: Наталья Бухарева




В предыдущем туре и «Олимп-Долгопрудный» и «Родина» потерпели неудачи. Подмосковная команда проиграла во Владимире местному «Торпедо» 1:3, а москвичи на своём поле уступили 2:3 в закрученном по сюжету поединку неуступчивой «Твери», которая и сместила с первого места в Группе 2 ОЛИМП Первенства ПФЛ нынешнего соперника «Родины».





Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК "Олимп-Долгопрудный" в поединке с "Родиной"
Фото: Наталья Бухарева




ФК «Родина» — команда, с которой нелегко любому сопернику. Участник Элитного раунда Кубка России доказал это и в матче с красноярским «Енисеем», который был обыгран в Москве с крупным счётом 3:0. Ни раз подопечные Дениса Лактионова забивали решающие мячи в концовках матчей, либо принося команде победы, либо спасая её от поражения.





Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК "Олимп-Долгопрудный" в поединке с "Родиной"
Фото: Наталья Бухарева




«Олимп-Долгопрудный» перед предстоящей игрой внёс серьёзные коррективы в стартовый состав. Место в воротах занял Станислав Черчесов-младший, а в защиту отправился Кирилл Леонов. Кроме них с первых минут матч начали Дмитрий Суконкин, Роман Разживин и Дато Черткоев.





Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК "Олимп-Долгопрудный" в поединке с "Родиной"
Фото: Наталья Бухарева




Начало первого тайма осталось на «Родиной». Гости активно действовали по всему фронту атаки, фланговые проходы и прострелы к центру штрафной находили своих адресатов. Отличиться могли Ерёменко, Айрапетян, и Ламанов. «Олимп-Долгопрудный» ответил острым моментом в исполнении Харченко и голом Суконкина, который, правда, не был засчитан из-за нарушения правил.





Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК "Олимп-Долгопрудный" в поединке с "Родиной"
Фото: Наталья Бухарева




Постепенно игровое преимущество перешло к хозяевам поля, а «Родина» отвечала острыми контратаками. В одной из них Роберт Ламанов выскочил к воротам долгопрудненцев, но Кирилл Леонов и Станислав Черчесов сумели нейтрализовать угрозу своим воротам. Только в этом эпизоде голкипер хозяев получил не акцентированный удар коленом в челюсть и на время потерял сознание. Медицинская бригада оказала Станиславу первую помощь и уже пришедшего в сознание голкипера ФК «Олимп-Долгопрудный» на «скорой помощи» отвезли в местную больницу. По предварительным данным у сына главного тренера сборной России сотрясение мозга, а также подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и перелом челюсти.





Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК "Олимп-Долгопрудный" в поединке с "Родиной"
Фото: Наталья Бухарева




Вынужденная замена и некоторый шок от случившегося привёл к тому, что уже через две минуты хозяева поля пропустили гол. После красивой комбинации и элегантного паса Айрапетяна Мальцев выскочил на рандеву с вышедшем две минуты назад на замену голкипером «Олимп-Долгопрудного» Терновским и забил свой второй мяч в первенстве ПФЛ.





Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК "Олимп-Долгопрудный" в поединке с "Родиной"
Фото: Наталья Бухарева




Хозяева поля методично осаждали ворота «Родины», то и дело забрасывая мячи в их штрафную площадь. И если в первом тайме гости с трудом, но всё-таки смогли уберечь свои ворота, то во втором тайме после выхода на замену опытнейшего Алхазова сделать уже не удалось. 36-летний форвард долгопрудненской команды сначала сравнял счёт на 74-й минуте, а затем, когда «Родина» осталась в меньшинстве после удаления за вторую жёлтую карточку Волкова (весьма спорную, нужно сказать), на 83-й минуте забил, как выяснилось, победный мяч.





Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК "Олимп-Долгопрудный" в поединке с "Родиной"
Фото: Наталья Бухарева




В оставшееся до конца матча время футболисты «Родины» предприняли отчаянные попытки спасти матч. Прекрасный момент после передачи Никиты Лактионова был у Кирилла Дубникова, но вратарь хозяев парировал удар в упор. 2:1. «Олимп-Долгопрудный» одерживает волевую победу и возвращается на первую строчку в турнирной таблице, а «Родина» терпит второе поражение подряд, ведя в счёте по ходу матчей.





Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК "Олимп-Долгопрудный" в поединке с "Родиной"
Фото: Наталья Бухарева




«Олимп-Долгопрудный» — «Родина» (Москва) — 2:1 (0:1).





Голы: Мальцев, 28; Алхазов, 74; Алхазов, 83.





«Олимп-Долгопрудный»: Черчесов (в) (Терновский, 26), Сабитов (к), Рогов, Сосранов, Харченко, Леонов, Разживин (Ятченко, 62), Суконкин, Кузин, Черткоев (Цогоев, 55), Масимов (Алхазов, 66).





Запасные: Фаттахов (в), Пахомов, Гояев, Смирнов, Горшков, Попеску.





«Родина»: Айдаров (в), Юдинцев, Волков, Лазарев, Коротков, Ламанов (Абдулсаламов, 78), Филиппов (к), Айрапетян (Захаров, 83), Еременко (Шавель, 69), Мальцев (Лактионов, 59), Пичугин (Дубников, 59).





Запасные: Сальников (в), Шадринцев, Лопатин, Иванченко, Хайрулин.
Судьи: Михаил Буховец (Ленинградская область), Анатолий Верхнев (Нижний Новгород), Сергей Батин (Петрозаводск).





Резервный судья: Ваге Чичилян (Бронницы).
Инспектор: Василий Правило (Краснодар)





Предупреждения: Волков, 70 (неспортивное поведение); Дубников, 71 (грубая игра); Пахомов, 81 (неспортивное поведение).





Удаление: Волков (2 желтая карточка, грубая игра).





18 октября 2020 года. Долгопрудный. Стадион «Салют». 650 зрителей.





Текст и фото: Наталья Бухарева.





Фотоальбом с этого матча





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