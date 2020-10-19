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ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл «Динамо»

  • 19.10.2020, 11:38,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

18 октября в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ футболисты ПФК ЦСКА в ярком и бескомпромиссном поединке на «ВЭБ Арене» одолели столичное «Динамо» со счётом 3:1.





ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл "Динамо"
Фото: Олег Бухарев




Московское «Динамо» не проигрывало ЦСКА аж с 2016 года. «Армейцы» жаждали прервать эту неприятную для себя серию, особенно с учётом того, что накануне главные соперники красно-синих на медали чемпионата «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» одержали победы.





ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл "Динамо"
Фото: Олег Бухарев




После двухнедельной паузы в первенстве Российской Премьер-Лиги, вызванной матчами национальных сборных, многие наши клубы столкнулись с трудностями формирования стартовых составов на матчи чемпионата страны. Наставнику ЦСКА Виктору Ганчаренко пришлось серьёзно перекроить состав в связи с отсутствием по разным причинам Арнора Сигурдссона, Марио Фернандеса и Хёрдура Магнуссона. И если потеря первого, не стало большой проблемой, то в защитной линии пришлось идти, в некоторой степени, на эксперименты: на левом фланге обороны вышел Бактиёр Зайнутдинов, для которого эта позиция на поле непривычна, а по ходу игры, после того, как Вадим Карпов сломал нос в столкновении с Вячеславом Грулёвым, на правый фланг обороны был отправлен Константин Марадишвили. Но других вариантов у тренерского штаба ЦСКА по сути и не было.





ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл "Динамо"
Фото: Олег Бухарев




В московском «Динамо» произошли прежде всего вполне объяснимые изменения в тренерском штабе. Но только что назначенный на пост наставника бело-голубых Сандро Шварц и его помощник Андрей Воронин до столицы России ещё не добрались. Всему виной пресловутые карантинные меры. В связи с этим на матч с ЦСКА динамовцев вновь вывел Александр Кульчий.





ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл "Динамо"
Фото: Олег Бухарев




«Дружеское дерби», как часто называют поединки ЦСКА и «Динамо» началось без раскачки. «Армейцы» с первых же минут помчались в атаку и уже на второй минуте забили гол в ворота Антона Шунина. Фёдор Чалов несколькими финтами оставил не у дел своих оппонентов и точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот «Динамо». Но радость «армейцев» оказалась преждевременной. Владислав Безбородов получил сигнал от судьи на VAR и, недолго просмотрев эпизод с голом, пришёл к выводу, что до этого моменты футболисты ЦСКА нарушили правила ещё на подступах к штрафной площади гостей.





ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл "Динамо"
Фото: Олег Бухарев




Почти тут же не менее опасную атаку провели динамовцы. Клинтон Н’Жи, прорвавшись по правому флангу, внешней стороной стопы закручивал мяч в дальний верхний угол Акинфеева, но голкипер ЦСКА в головокружительном прыжке ликвидировал эту угрозу.





ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл "Динамо"
Фото: Олег Бухарев




Мяч практически не задерживался в центре поле, обе команды старались действовать быстро и остро. Игра пошла с обоюдными шансами на успех. У ЦСКА моментов для взятия чужих ворот было больше, но в первой половине матча и Шунин и Акинфеев действовали безупречно, отражая и дальние выстрелы и выходы соперников один в один. В итоге на перерыв соперники ушли с нулями на табло.





ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл "Динамо"
Фото: Олег Бухарев




Второй тайм с мощного дуплета «армейцев». Счёт в матче открыл Костантин Кучаев, в одно касание замкнувший передачу Фёдора Чалова, а через три минуты ЦСКА удвоил своё преимущество в счёте. На этот раз Чидера Эджуке после стандарта в исполнении Ивана Облякова подкараулил отскок и чётко отправил мяч в нижний угол ворот Антона Шунина. 2:0 на 54-й минуте. подкараулил отскок в результате «стандарта» и изменил цифры на табло – 2:0.





ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл "Динамо"
Фото: Олег Бухарев




Динамовцы не собирались опускать рук и уже через три минуты после передачи Даниила Лесового Никола Моро хлёстким ударом распечатал ворота Игоря Акинфеева, тем самым вернув интригу в матче. Бело-голубые добавили скорости в атаке, Александр Кульчий чувствовал, что можно отыграться и произвёл две замены, призванные усилить напор на ворота соперника: на поле вместо Фомина и Н’Жи вышли Шарль Каборе и Николай Комличенко. Но почти сразу после этих перестановок «Динамо» пропустило третий гол. Игорь Дивеев в сутолоке штрафной гостей с близкого расстояния протолкнул-таки мяч в ворота соперника. 3:1.





ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл "Динамо"
Фото: Олег Бухарев




Когда через 8 минут за вторую жёлтую карточку был удалён Роман Евгеньев, возможностей спасти игру у бело-голубых стало значительно меньше. Тем не менее, гости продолжали искать шансы у чужих ворот даже в меньшинстве. Прекрасный момент в концовке матча был у Вячеслава Грулёва, но Игорь Акинфеев не зря в итоге был признан лучшим игроком этой встречи — в красивом прыжке он вытащил мяч из-под перекладины, оставив итоговый счёт матча неизменным.





ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл "Динамо"
Фото: Олег Бухарев




ЦСКА — «Динамо» (Москва) 3:1 (0:0)





Голы: Кучаев, 51 (1:0). Эджуке, 54 (2:0). Моро, 57 (2:1). Дивеев, 67 (3:1).





ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 20), Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич (Бистрович, 78), Зайнутдинов, Эджуке (Тикнизян, 62), Чалов (Гайч, 62).





«Динамо»: Шунин, Слепов, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Н’Жи (Комличенко, 66), Моро, Фомин (Каборе, 66), Шиманьски, Лесовой (Нойштедтер, 78), Грулев.





Предупреждения: Грулев, 16. Обляков, 35. Евгеньев, 40. Фомин, 53.





Удаление: Евгеньев, 75 (грубая игра, вторая ж.к.).





Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).





Москва. Стадион «ВЭБ Арена».





Текст: Наталья Бухарева.





Фото: Олег Бухарев.





Фотоальбом с этого матча





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