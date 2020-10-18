«Куньлунь» — «Торпедо»: отнюдь не ясная история

Завтра, 19 октября, китайский «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах встретится с нижегородским «Торпедо».

Фото Олег Беспалов

После победы китайской команды над уфимским «Салаватом Юлаевым» к подопечным Алексея Ковалёва все точно будут относиться с ещё большим уважением и настраиваться соответствующим образом.

Нижегородское «Торпедо», наверняка, в этот понедельник получит хорошую поддержку с трибун и постарается поправить своё турнирное положение. Ведь десять поражений в шестнадцати матчах это явно не тот результат, на который рассчитывали в городе, где Ока и Волга становятся единым целым. Но легко в Подмосковье гостям не будет. И игра вполне может уйти за три периода.

Прогноз – 3:4 (овертайм).

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.

«Куньлунь Ред Стар» Пекин Китай – «Торпедо» Нижний Новгород

19 октября 2020 года. Мытищи. «Арена Мытищи». 19.00.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Беспалов.

18.10.2020 г.