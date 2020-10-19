Вице-премьер Киргизии раскритиковала руководителей больниц за недостоверную информацию

Заместитель главы правительства Киргизии Аида Исмаилова 17 октября провела совещание с координаторами по здравоохранению в областях и руководителями организаций здравоохранения. В ходе заседания, участники встречи обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в стране, где был подчёркнут высокий рост заболеваемости, в частности, в Бишкеке, в Ошской и Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Во время обсуждения обстановки по коронавирусу, координаторы доложили, что имеется достаточный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Однако, Исмаилова заявила, что к ней поступает совсем другая информация о достаточном обеспечении СИЗ, медоборудования, лекарств.

В связи с этим, вице-премьер подчеркнула, что за недостоверную информацию все ответственные лица будут нести ответственность.

Также, заместитель главы кабинета министров попросила обратить особое внимание на лечение пациентов, заражённых пандемической инфекцией коронавируса, так как число летальных исходов с каждым днём растёт. Кроме того, наблюдается увеличение инфицированных медиков.

По итогам совещания, Исмаилова потребовала усилить работу по инфекционному контролю.