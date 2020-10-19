Сердар Бердымухамедов и японский дипломат Такахико обсудили векторы обоюдного сотрудничества

Высокий уровень туркмено-японских отношений, стал темой прошедшей 17 октября встречи главы минпрома Туркменистана Сердара Бердымухамедова с главой японского диппредставительства в Туркменистане Кацумата Такахико. Об этом сообщили SNG.Today в туркменском внешнеполитическом ведомстве

В начале встречи туркменский чиновник поблагодарил посла за поддержку Страны восходящего солнца внешней и внутренней политики Туркменистана.

— Собеседники отдельно отметили межпарламентские контакты и сотрудничество в сфере международных организаций, экономическое партнёрство, — сказали в ведомстве.

Отметим, японские компании участвовали в строительстве — карбамидного завода в Мары, газохимического комплекса в посёлке Киянлы, цехе по производству серной кислоты в городе Туркменабат, карбамидного завода в городе Карабогаз, газохимический завод в Ахалском регионе страны.

Туркменистан и Япония продолжают совместные работы по ряду проектов, в том числе, по выпуску удобрений и закупкам японской сельхозтехники.

Японский дипломат поблагодарил туркменскую сторону за продвижение двусторонних контактов и создание инвестиционных условий для работы зарубежных компаний в Туркменистане.

Напомним, в апреле 2020 года Туркменистан провёл консультации с японским экспортно-кредитным агентством (NEXI). Японская сторона заинтересовалась созданием условий для работы компаний в туркменской экономике посредством инвестиций.

При участии NEXI и ГК Türkmenhimiýa и Türkmengaz завершена реализация пяти инвестпроектов на сумму $ 3,63 млрд.

Добавим, Бердымухамедов в сентябре поздравил новоизбранного главу японского правительства Ёсихидэ Суга. Туркменский лидер в октябре 2019 года посетил Страну восходящего солнца, для участия в интронизации императора Нарухито. В Японии Бердымухамедов удостоился звания почётного доктора японского университета Хиросаки.