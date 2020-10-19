 
  • 16:00 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 19 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
  • 12:52 – "Мы не должны колебаться": мэр Парижа призвала признать Арцах 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 16:00 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 19 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Сердар Бердымухамедов и японский дипломат Такахико обсудили векторы обоюдного сотрудничества

Сердар Бердымухамедов и японский дипломат Такахико обсудили векторы обоюдного сотрудничестваВысокий уровень туркмено-японских отношений, стал темой прошедшей 17 октября встречи главы минпрома Туркменистана Сердара Бердымухамедова с главой японского диппредставительства в Туркменистане Кацумата Такахико. Об этом сообщили SNG.Today в туркменском внешнеполитическом ведомстве.

В начале встречи туркменский чиновник поблагодарил посла за поддержку Страны восходящего солнца внешней и внутренней политики Туркменистана.Сердар Бердымухамедов и японский дипломат Такахико обсудили векторы обоюдного сотрудничества

— Собеседники отдельно отметили межпарламентские контакты и сотрудничество в сфере международных организаций, экономическое партнёрство, — сказали в ведомстве.

Отметим, японские компании участвовали в строительстве — карбамидного завода в Мары, газохимического комплекса в посёлке Киянлы, цехе по производству серной кислоты в городе Туркменабат, карбамидного завода в городе Карабогаз, газохимический завод в Ахалском регионе страны.

Туркменистан и Япония продолжают совместные работы по ряду проектов, в том числе, по выпуску удобрений и закупкам японской сельхозтехники.

Японский дипломат поблагодарил туркменскую сторону за продвижение двусторонних контактов и создание инвестиционных условий для работы зарубежных компаний в Туркменистане.

Напомним, в апреле 2020 года Туркменистан провёл консультации с японским экспортно-кредитным агентством (NEXI). Японская сторона заинтересовалась созданием условий для работы компаний в туркменской экономике посредством инвестиций.

При участии NEXI и ГК Türkmenhimiýa и Türkmengaz завершена реализация пяти инвестпроектов на сумму $ 3,63 млрд.

Добавим, Бердымухамедов в сентябре поздравил новоизбранного главу японского правительства Ёсихидэ Суга. Туркменский лидер в октябре 2019 года посетил Страну восходящего солнца, для участия в интронизации императора Нарухито. В Японии Бердымухамедов удостоился звания почётного доктора японского университета Хиросаки.





  •   Просмотров Сегодня: 12


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Туркменистан и Германия расширят торгово-экономическое сотрудничество
    » В МИД Туркменистана обсудили деятельность межведкомисии по обеспечению прав человека
    » Лидер Туркменистана Бердымухамедов отмечает 63-летие
    » Туркменистан и Узбекистан обсудили актуальные вопросы сотрудничества
    » Японский холдинг заинтересовался инвест-проектами в Туркменистане
    » В Туркменистане приступил к своим обязанностям новый посол Сомали
    » Туркменистан и Россия провели межмидовские консультации
    » Газохимический комплекс Туркменистана получил международный приз
    » Глава Туркменистана и японский премьер обсудили развитие двустороннего партнёрства
    » Бердымухамедов вылетел с рабочим визитом в Японию
    » Глава Туркменистана прибыл в Токио
    » В Ашхабад прибыл новый посол Беларуси
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 19 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

    • 16:00
    • 124
    • 0

    Украинский боксёр Ломаченко проиграл бой за титул чемпиона мира

    • 15:44
    • 31
    • 0

    Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК «Олимп-Долгопрудный» в поединке с «Родиной»

    • 13:04
    • 46
    • 0

    "Мы не должны колебаться": мэр Парижа призвала признать Арцах

    • 12:52
    • 92
    • 0

    ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл «Динамо»

    • 11:38
    • 44
    • 0

    Наши ребята взяли пост противника и успешно заминировали его

    • 11:08
    • 90
    • 0

    В Палату представителей США представлена резолюция об исключении Турции из НАТО.

    • 10:49
    • 75
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60627
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56216
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49702
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 48041
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45319
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39224
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37706
    • 0

    Украинский боксёр Ломаченко проиграл бой за титул чемпиона мира

    • 15:44
    • 31
    • 0

    «Крылья Советов» остановили «Локо»!

    • 14:23
    • 34
    • 0

    ЦСКА берёт верх над «Динамо»

    • 16:27
    • 38
    • 0

    Красные в Химках

    • 18:58
    • 46
    • 0

    «Куньлунь» — «Торпедо»: отнюдь не ясная история

    • 20:03
    • 72
    • 0

    ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл «Динамо»

    • 11:38
    • 44
    • 0

    Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК «Олимп-Долгопрудный» в поединке с «Родиной»

    • 13:04
    • 46
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    UN Security Council to meet behind closed doors for Karabakh
    October 19, 2020 - 12:11 AMT FMG.NEWS - The UN Security Council will be discussing the situation in Nagorno-Karabakh behind closed doors on Monday, ...

    Iran vows to respond "even to unintentional aggression" on border
    October 19, 2020 - 14:35 AMT Iran will respond to any aggression, even to unintentional one, amid fighting between Armenian and Azerbaijani forces in ...

    Azerbaijani army shelled Martuni, villages in Karabakh overnight
    October 19, 2020 - 11:21 AMT FMG.NEWS - Azerbaijan targeted peaceful settlements and civilian objects in Artsakh (Nagorno-Karabakh) overnight, the ...

    Trump praises Armenians' spirit in Nevada campaign rally
    October 19, 2020 - 10:58 AMT FMG.NEWS - U.S. President Trump on Sunday, October 18 campaigned in the state of Nevada, where he praised the spirit of ...

    Karabakh army "wearing out" Azeri forces in the south of the front
    [img ]https://media.pn.am/media/issue/286/747/photo/286747.jpg[/img]October 19, 2020 - 13:40 AMT The Nagorno-Karabakh (Artsakh) Defense Army units ...

    Armenia rejects Azerbaijan's plans to resolve conflict militarily
    October 19, 2020 - 12:28 AMT Armenia will undertake all necessary measures to resolutely reject Azerbaijan's intention to resolve the ...

    Pashinyan: We could have avoided the war only by ceding territories
    October 19, 2020 - 13:15 AMT FMG.NEWS - Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan has weighed in on the question of whether the Armenian side could ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА