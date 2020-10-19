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Проведён мониторинг социально-экономической сферы Каракалпакстана

Проведён мониторинг социально-экономической сферы КаракалпакстанаПо итогам проведенного совместного мониторинга экономики и социальной сфера Каракалпакстана, вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков провёл онлайн-совещание. Об этом  19 октября сообщили в пресс-службе МИВТ.

Ранее, была создана рабочая группа, которая 17-18 октября совершила выезды в районы Каракалпакстана. В ходе поездок по региону в каждом районе обозначены задачи и подготовлены конкретные предложения по стимулированию экономического развития и улучшению благосостояния населения Каракалпакстана.

В ходе разговора, обсуждены разрабатываемые меры по комплексному социально-экономическому развитию республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах.

Помимо этого, рассмотрен ход подготовки отдельных программ по комплексному развитию 45 районов со сложной социально-экономической ситуацией.

Затронуты вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, нацеленных на развитие промышленности, сельского хозяйства и обеспечение занятости населения – за счёт создания высокотехнологичных экспортоориентированных производств.

Также обговорены проблемы в здравоохранении Канлыкульского района, дошкольного образования Элликаллинского района, сферы услуг Тахиаташского и Нукусского районах, дорожной инфраструктуры Кегейлинского и Муйнакского районах и проблемы системы обеспечения питьевой водой в Караузякском и Чимбайском районах.

Важно отметить, что в начале октября глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Нукус, где ознакомился с ходом строительства жилого комплекса и IT-парка.





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