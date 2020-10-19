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Украинский боксёр Ломаченко проиграл бой за титул чемпиона мира

  • 19.10.2020, 15:44,
  • В Мире + Европа Украина Спорт
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Украинский боксёр Ломаченко проиграл бой за титул чемпиона мираУкраинский боксёр Василий Ломаченко 18 октября в Лас Вегасе провёл бой с американцем Теофимо Лопесом за титул абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Один из самых титулованных спортсменов Украины потерпел поражение по итогам 12 раундов, сообщает ИА «РИА Новости».

Ломаченко начал бой очень осторожно. В 1-м раунде он выбросил 4 удара, среди которых точным были лишь один. Активность украинский боксёр начал проявлять с седьмого раунда. Он вынудил Лопеса прятаться в клинче в течение трёх минут.

Вплоть до 11 раунда инициативой окончательно завладел Ломаченко. Но в последнем раунде расстановка сил изменилась, и Лопес начал форсировать события. Украинец практически не атаковал.

При этом Лопес после боя заявил, что Ломаченко — «чертовски классный боец». По его мнению, время украинского боксёра ушло.

Сам Ломаченко и его команда с решением судей не согласны. Они заявили, что пересмотрят поединок для прояснения ситуации. С результатами боя также не согласен бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев.

По мнению судьи Юрия Копцева, украинец потерпел поражение, потому что ему тяжело боксировать в весовой категории до 61 кг.

Лопес одержал победу единогласным решением судей (116-112, 119-109 и 117-111).





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