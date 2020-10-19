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Ралли-рейд Garagum ýalkymy прошёл в Туркменистане

Ралли-рейд Garagum ýalkymy прошёл в ТуркменистанеВ Туркменистане 18 октября состоялся чемпионат страны в дисциплине ралли-рейд Garagum ýalkymy. Мероприятия была организована в посвящение юбилейной дате года — 25-летию нейтралитета, передаёт информагентство «Туркменистан — Золотой век».

Трасса начиналась неподалеку от уникальной достопримечательности туркменской пустыни Garagum ýalkymy («Каракумское сияние»). От горящего десятилетиями огненного кратера был проложен маршрут протяженностью 100 км.Ралли-рейд Garagum ýalkymy прошёл в Туркменистане

Туркменские спортсмены, виртуозно владеющие спортивными автомобилями, преодолев труднопроходимые участки Каракумской пустыни, успешно финишировали.

В соответствии с решением членов жюри, победителями гонки стали команды агентства Türkmenawtoulaglary, на втором месте команда МВД, третье место заняла команда Федерации автоспорта Туркменистана.

В тот же день в Центре автомобильного спорта прошли чемпионаты Туркменистана по картингу, кольцевым гонкам на Volkicar (1671 метр) и дрифтингу — самой эффектной дисциплине автогонок, где ценится именно красота и точность вождения, стиль пилотирования.

В завершении чемпионата выступил глава минпрома страны Сердар Бердымухамедов.Ралли-рейд Garagum ýalkymy прошёл в Туркменистане

Отметим, победителям был вручены кубки и подарки — первые отечественные смарт-телевизоры.

Добавим, в 2018 году Туркменистан принимал эко-ралли-рейд «Амуль–Хазар 2018». Маршрут пролегал вдоль исторического Великого Шёлкового пути по пустыне Каракумы.





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