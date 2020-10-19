Ралли-рейд Garagum ýalkymy прошёл в Туркменистане

В Туркменистане 18 октября состоялся чемпионат страны в дисциплине ралли-рейд Garagum ýalkymy. Мероприятия была организована в посвящение юбилейной дате года — 25-летию нейтралитета, передаёт информагентство «Туркменистан — Золотой век».

Трасса начиналась неподалеку от уникальной достопримечательности туркменской пустыни Garagum ýalkymy («Каракумское сияние»). От горящего десятилетиями огненного кратера был проложен маршрут протяженностью 100 км.

Туркменские спортсмены, виртуозно владеющие спортивными автомобилями, преодолев труднопроходимые участки Каракумской пустыни, успешно финишировали.

В соответствии с решением членов жюри, победителями гонки стали команды агентства Türkmenawtoulaglary, на втором месте команда МВД, третье место заняла команда Федерации автоспорта Туркменистана.

В тот же день в Центре автомобильного спорта прошли чемпионаты Туркменистана по картингу, кольцевым гонкам на Volkicar (1671 метр) и дрифтингу — самой эффектной дисциплине автогонок, где ценится именно красота и точность вождения, стиль пилотирования.

В завершении чемпионата выступил глава минпрома страны Сердар Бердымухамедов.

Отметим, победителям был вручены кубки и подарки — первые отечественные смарт-телевизоры.

Добавим, в 2018 году Туркменистан принимал эко-ралли-рейд «Амуль–Хазар 2018». Маршрут пролегал вдоль исторического Великого Шёлкового пути по пустыне Каракумы.