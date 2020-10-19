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Пашинян назвал для чего нужна война в Карабахе

Пашинян назвал для чего нужна война в Карабахе
Именно, «статус Нагорного Карабаха» стал, по мнению главы правительства Армении Николы Пашиняна, одной из причин боевых действий на линии соприкосновения, об этом он 19 октября написал на своей странице в фейсбук.

Пашинян задается вопросом: – Могли ли мы избежать этой войны? 

– Да, если бы сдали Карабах и согласились на неопределенный статус НКР на неопределенный срок, и отсутствие механизмов дальнейшей корректировки статуса, – отметил он.

Далее, политик подчеркнул, что добиться приемлемого для Арцаха статуса мирным путём практически невозможно, так как последняя такая возможность безвозвратно упущена – в 2011 году в Казани.

Никол Пашинян уточнил, что решить вопрос о статусе Карабаха военным путём возможно, только в случае успеха Армении в войне.

При этом, чтобы достичь победы, по его мнению, возможно лишь в случае объединение национального армянского потенциала вокруг этой цели и идти к ней вместе, честно и самоотверженно.

Вчера, Пашинян в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, заявил, что именно Анкара подстрекнула Баку к нападению на Арцах. В атаках принимают участие турецкие войска. Также азербайджанцы используют, привезённых из Сирии протурецких боевиков-джихадистов. 

Однако, первоначальный план турецко-азербайджанских сил с блицкригом не удался. Так как, уже более трёх недель им не удаётся, существенно продвинуться по фронту, благодаря доблестной армии обороны НКР.

Ранее, Москве удалось посадить стороны за стол переговоров, который закончился подписанием «гуманитарного перемирия». Это позволило РФ продавить изначальный формат дипломатического решения конфликта, тем самым, убрать англосаксонский сценарий Турции, которая выступает за военное решение данного конфликта между Арменией и Азербайджаном, который может из-за этого, перерасти в третью мировую войну.

Добавим, что очередная попытка организовать «гуманитарное перемирие» предпринята в ночь 18 октября, но через несколько часов стороны вновь обстреляли друг друга, вновь нарушив – режим прекращения огня.





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