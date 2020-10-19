Туристический поток в Таджикистане упал на 63%

В рамках исследования было выявлено, что в общей сложности страну посетили 355 тысяч иностранных граждан, и это меньше показателя за 2019 год на 62%. Кроме того, около 60 тыс. соответствующих лиц находились на территории республики в апреле–сентябре, когда границы были закрыты.
В госведомстве отметили, что большая часть туристов за указанный период прибыла из стран СНГ. Так, число граждан Узбекистана в данном направлении составило 237 тыс. человек. Около 47 тыс. человек прибыли из России.
Число таджикистанцев, покинувших страну, составило 710 тыс. человек. Это меньше показателя за прошлый год на 57%.
Напомним, что 22 июня в комитете по развитию туризма состоялись дискуссии на тему создания антикризисного фонда поддержки туристической отрасли. Кроме того, сейчас разрабатывается план по выводу туризма в сельской местности на международный уровень.