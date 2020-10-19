 
  • 18:59 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 19 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
  • 18:18 – Пашинян назвал для чего нужна война в Карабахе 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 18:59 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 19 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Туристический поток в Таджикистане упал на 63%

Туристический поток в Таджикистане упал на 63%По состоянию на сентябрь 2020 года, количество иностранных граждан, посетивших Таджикистан в качестве туристов, составило 317 тыс. человек. Это ниже соответствующего показателя за прошлый год на 63%. Об этом SNG.Today сообщили 18 октября в пресс-службе Агентства по статистике при главе государства.

В рамках исследования было выявлено, что в общей сложности страну посетили 355 тысяч иностранных граждан, и это меньше показателя за 2019 год на 62%. Кроме того, около 60 тыс. соответствующих лиц находились на территории республики в апреле–сентябре, когда границы были закрыты.

В госведомстве отметили, что большая часть туристов за указанный период прибыла из стран СНГ. Так, число граждан Узбекистана в данном направлении составило 237 тыс. человек. Около 47 тыс. человек прибыли из России.

Число таджикистанцев, покинувших страну, составило 710 тыс. человек. Это меньше показателя за прошлый год на 57%.

Напомним, что 22 июня в комитете по развитию туризма состоялись дискуссии на тему создания антикризисного фонда поддержки туристической отрасли. Кроме того, сейчас разрабатывается план по выводу туризма в сельской местности на международный уровень.





  •   Просмотров Сегодня: 24


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Таджикистане вылечились 77% граждан, инфицированных коронавирусом
    » В Таджикистан из РФ прибыло ещё 159 граждан
    » Из-за COVID-19 без работы в Таджикистане остались тысячи граждан
    » В Таджикистане туристы оценили условия содержания на карантине
    » Число посетивших Армению туристов в первом полугодии 2019 года выросло на 12,3%
    » Рост туристических посещений в Армении за первое полугодие составил 12,8% — Минэкономики
    » Число посетивших Армению иностранных туристов увеличилось на 8%
    » В Армении число туристов из Индии и ОАЭ утроилось
    » Число туристов, прибывших в Армению в 2016 году, превысило 1,2 млн. человек
    » “Предвыборная” математика: численность населения сокращается, а число избирателей увеличивается
    » Турпоток в Армению увеличился на 17,3%
    » Пассажиропоток через аэропорты Армении возрос на 24%
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 19 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

    • 18:59
    • 172
    • 0

    Пашинян назвал для чего нужна война в Карабахе

    • 18:18
    • 50
    • 0

    Ралли-рейд Garagum ýalkymy прошёл в Туркменистане

    • 17:39
    • 40
    • 0

    Украинский боксёр Ломаченко проиграл бой за титул чемпиона мира

    • 15:44
    • 58
    • 0

    Тяжёлая травма Черчесова и победный дубль Алхазова за ФК «Олимп-Долгопрудный» в поединке с «Родиной»

    • 13:04
    • 56
    • 0

    "Мы не должны колебаться": мэр Парижа призвала признать Арцах

    • 12:52
    • 115
    • 0

    ЦСКА с экспериментальной обороной уверенно переиграл «Динамо»

    • 11:38
    • 54
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60631
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56222
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49710
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 48054
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45321
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39227
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37719
    • 0

    Пашинян назвал для чего нужна война в Карабахе

    • 18:18
    • 50
    • 0

    Ралли-рейд Garagum ýalkymy прошёл в Туркменистане

    • 17:39
    • 40
    • 0

    Украинский боксёр Ломаченко проиграл бой за титул чемпиона мира

    • 15:44
    • 58
    • 0

    «Крылья Советов» остановили «Локо»!

    • 14:23
    • 46
    • 0

    ЦСКА берёт верх над «Динамо»

    • 16:27
    • 44
    • 0

    Красные в Химках

    • 18:58
    • 53
    • 0

    «Куньлунь» — «Торпедо»: отнюдь не ясная история

    • 20:03
    • 80
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    UN Security Council to meet behind closed doors for Karabakh
    October 19, 2020 - 12:11 AMT FMG.NEWS - The UN Security Council will be discussing the situation in Nagorno-Karabakh behind closed doors on Monday, ...

    Iran vows to respond "even to unintentional aggression" on border
    October 19, 2020 - 14:35 AMT Iran will respond to any aggression, even to unintentional one, amid fighting between Armenian and Azerbaijani forces in ...

    Azerbaijani army shelled Martuni, villages in Karabakh overnight
    October 19, 2020 - 11:21 AMT FMG.NEWS - Azerbaijan targeted peaceful settlements and civilian objects in Artsakh (Nagorno-Karabakh) overnight, the ...

    Trump praises Armenians' spirit in Nevada campaign rally
    October 19, 2020 - 10:58 AMT FMG.NEWS - U.S. President Trump on Sunday, October 18 campaigned in the state of Nevada, where he praised the spirit of ...

    Karabakh army "wearing out" Azeri forces in the south of the front
    [img ]https://media.pn.am/media/issue/286/747/photo/286747.jpg[/img]October 19, 2020 - 13:40 AMT The Nagorno-Karabakh (Artsakh) Defense Army units ...

    Armenia rejects Azerbaijan's plans to resolve conflict militarily
    October 19, 2020 - 12:28 AMT Armenia will undertake all necessary measures to resolutely reject Azerbaijan's intention to resolve the ...

    Pashinyan: We could have avoided the war only by ceding territories
    October 19, 2020 - 13:15 AMT FMG.NEWS - Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan has weighed in on the question of whether the Armenian side could ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА