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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |20 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

[20.10.20 09:18]
Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил председательствующий в октябре в Совете постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам закрытого заседания по Нагорному Карабаху.
 
"Сейчас необходимо обеспечить выполнение (прекращения огня - прим. ТАСС), это самый насущный вопрос, так как соответствующее соглашение было достигнуто, но не соблюдалось, - сказал он. - Главным вопросом остается то, как обеспечить контроль за его выполнением".
 
"Этот вопрос, конечно, обсуждался в ходе консультаций, и Совет был достаточно един в подходах", - продолжил постпред. В то же время он пояснил, что для отправки в регион наблюдательной миссии ООН "понадобился бы специальный мандат Совета Безопасности". "Это не быстрый процесс", - указал дипломат. "Были сообщения о том, что российский министр обороны обсуждал с коллегами в Армении и Азербайджане то, как этот контроль мог бы осуществляться", - отметил Небензя.
 
Дипломат не исключил, что наблюдением может заняться миссия ОБСЕ, тем более, что эта организация ведет процесс урегулирования. "Кто там будет, в каком качестве - все еще остается вопросом, который обсуждается", - добавил он.
 
[20.10.20 09:38]
Ночью в зоне арцахско-азербайджанского противостояния ситуация была относительно стабильно-напряженной.
На отдельных участках продолжались артиллерийские перестрелки.
 
Особенно интенсивные бои шли на южном направлении. Подразделения Армии обороны продолжают держать под контролем оперативную обстановку и своими действиями наносить многочисленные потери живой силе и технике противника.
 
 
[20.10.20 10:22]

???????? Законопроект о признании Арцаха поступит в Сенат Франции.
 
"Противодействовать наступлению Азербайджана на Арцах – означает противодействовать проникновению турецкого исламизма в Европу. На этой неделе я представила в Сенат проект о признании Арцаха и осуждении действий Турции и Азербайджана", - пишет в Фейсбук депутат французского парламента Валери Буайе.
 
[20.10.20 10:32]

Послам иностранных государств об агрессии Азербайджана
Омбудсмены и МИД Арцаха и Армении представили дипломатическому корпусу Еревана следующие доклады :
 
▪️об ущербе мирному населению и гражданским инфраструктурам Арцаха
▪️о жестокости в отношении военнопленных и гражданского населения
▪️о бесчеловечных действиях, получающих положительный отклик азербайджанского общества
▪️о целенаправленном обстреле журналистов
 
Бесчеловечность азербайджанской агрессии невозможно переоценить.
 
[20.10.20 10:43]
ВС Азербаиджана применяют на северном направлении авиацию и артиллерию, а на юге идут тяжелые бои, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
 
Подразделения Армии обороны Карабаха подавляют наступление противника.
[20.10.20 10:54] 
Ряд военнослужащих Армии обороны Карабаха удостоен наград

К медали "За боевую службу" представлены командир дивизиона, подполковник Арсен Акопян и рядовой Вачаган Мовсисян.

Медали "За боевую службу" получат сержант Тигран Григорян, сержант-контрактник Севак Атаян, младшие сержанты Геворк Атанесян, Севада Сирунян и Давид Асоян, рядовой-контрактник Тигран Багдасарян, старший лейтенант Геворк Атанесян, контрактник Севада Овсепян, рядовые Размик Мадатян, Карлен Аракелян, Рубен Геворкян, Нарек Аветисян, Самвел Бабаян, капитаны Сероб Мелконян и Александр Авагимян, старший лейтенант Зограб Габриелян.
[20.10.20 13:54] 
Пашинян после встречи с экс-президентами Карабаха проводит обсуждение с членами своей команды

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эти минуты в здании Правительства проводит встречу с представителями правящего блока «Мой шаг».

Вчера Пашинян принял представителей целого ряда непарламентских сил, в том числе Республиканской партией.
Помимо этого, вчера состоялось еще и заседание Совбеза Армении.
[20.10.20 14:10] 
По данным Сирийского центра исследований в области прав человека, за последние 48 часов армянские вооруженные силы уничтожили 27 наемников в зоне арцахско-азербайджанского конфликта.
[20.10.20 15:27]
Самые тяжелые бои идут на территории общин Ковсакан, Ишханадзор и Миджнаван Кашатагского района Арцаха, заявил президент Арцаха Араик Арутюнян на встрече с депутатами парламента Армении от правящего блока "Мой шаг".
[20.10.20 15:35]
Работа над урегулированием конфликта Азербайджана и Армении продолжается, заявил Дмитрий Песков.

"Продолжается работа в целом для того, чтобы остановить боевые столкновения и вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло", — заявил пресс-секретарь президента РФ, передает ТАСС.


  Источник:FMG NEWS

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