ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |20 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

[20.10.20 09:18]
Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить
контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил
председательствующий в октябре в Совете постоянный представитель России при ООН
Василий Небензя по итогам закрытого заседания по Нагорному Карабаху.
"Сейчас необходимо обеспечить выполнение (прекращения
огня - прим. ТАСС), это самый насущный вопрос, так как соответствующее
соглашение было достигнуто, но не соблюдалось, - сказал он. - Главным вопросом
остается то, как обеспечить контроль за его выполнением".
"Этот вопрос, конечно, обсуждался в ходе консультаций,
и Совет был достаточно един в подходах", - продолжил постпред. В то же
время он пояснил, что для отправки в регион наблюдательной миссии ООН
"понадобился бы специальный мандат Совета Безопасности". "Это не
быстрый процесс", - указал дипломат. "Были сообщения о том, что
российский министр обороны обсуждал с коллегами в Армении и Азербайджане то,
как этот контроль мог бы осуществляться", - отметил Небензя.
Дипломат не исключил, что наблюдением может заняться миссия
ОБСЕ, тем более, что эта организация ведет процесс урегулирования. "Кто
там будет, в каком качестве - все еще остается вопросом, который
обсуждается", - добавил он.
[20.10.20 09:38]
Ночью в зоне арцахско-азербайджанского противостояния
ситуация была относительно стабильно-напряженной.
На отдельных участках продолжались артиллерийские
перестрелки.
Особенно интенсивные бои шли на южном направлении.
Подразделения Армии обороны продолжают держать под контролем оперативную
обстановку и своими действиями наносить многочисленные потери живой силе и
технике противника.
[20.10.20 10:22]
???????? Законопроект о признании Арцаха поступит
в Сенат Франции.
"Противодействовать наступлению Азербайджана на Арцах
–
означает противодействовать проникновению турецкого исламизма в Европу. На этой
неделе я представила в Сенат проект о признании Арцаха и осуждении действий
Турции и Азербайджана", - пишет в Фейсбук депутат французского парламента
Валери Буайе.
[20.10.20 10:32]
Послам иностранных государств об агрессии Азербайджана
Омбудсмены и МИД Арцаха и Армении представили дипломатическому
корпусу Еревана следующие доклады :
▪️об ущербе мирному населению и гражданским инфраструктурам
Арцаха
▪️о жестокости в отношении военнопленных и гражданского
населения
▪️о бесчеловечных действиях, получающих положительный
отклик азербайджанского общества
▪️о целенаправленном обстреле журналистов
Бесчеловечность азербайджанской агрессии невозможно
переоценить.
[20.10.20 10:43]
ВС Азербаиджана применяют на северном направлении авиацию
и артиллерию, а на юге идут тяжелые бои, сообщил представитель Минобороны
Армении Арцрун Ованнисян.
Подразделения Армии обороны Карабаха подавляют наступление
противника.
[20.10.20 10:54]
Ряд военнослужащих Армии обороны Карабаха удостоен наград
К медали "За боевую службу" представлены командир дивизиона, подполковник Арсен Акопян и рядовой Вачаган Мовсисян.
Медали "За боевую службу" получат сержант Тигран Григорян, сержант-контрактник Севак Атаян, младшие сержанты Геворк Атанесян, Севада Сирунян и Давид Асоян, рядовой-контрактник Тигран Багдасарян, старший лейтенант Геворк Атанесян, контрактник Севада Овсепян, рядовые Размик Мадатян, Карлен Аракелян, Рубен Геворкян, Нарек Аветисян, Самвел Бабаян, капитаны Сероб Мелконян и Александр Авагимян, старший лейтенант Зограб Габриелян.
[20.10.20 13:54]
Пашинян после встречи с экс-президентами Карабаха проводит обсуждение с членами своей команды
Вчера Пашинян принял представителей целого ряда непарламентских сил, в том числе Республиканской партией.
Помимо этого, вчера состоялось еще и заседание Совбеза Армении.
[20.10.20 14:10]
По данным Сирийского центра исследований в области прав человека, за последние 48 часов армянские вооруженные силы уничтожили 27 наемников в зоне арцахско-азербайджанского конфликта.
[20.10.20 15:27]
Самые тяжелые бои идут на территории общин Ковсакан, Ишханадзор и Миджнаван Кашатагского района Арцаха, заявил президент Арцаха Араик Арутюнян на встрече с депутатами парламента Армении от правящего блока "Мой шаг".
[20.10.20 15:35]
Работа над урегулированием конфликта Азербайджана и Армении продолжается, заявил Дмитрий Песков.
"Продолжается работа в целом для того, чтобы остановить боевые столкновения и вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло", — заявил пресс-секретарь президента РФ, передает ТАСС.