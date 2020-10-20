ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |20 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

[20.10.20 09:18]

Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил председательствующий в октябре в Совете постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам закрытого заседания по Нагорному Карабаху.



"Сейчас необходимо обеспечить выполнение (прекращения огня - прим. ТАСС), это самый насущный вопрос, так как соответствующее соглашение было достигнуто, но не соблюдалось, - сказал он. - Главным вопросом остается то, как обеспечить контроль за его выполнением".



"Этот вопрос, конечно, обсуждался в ходе консультаций, и Совет был достаточно един в подходах", - продолжил постпред. В то же время он пояснил, что для отправки в регион наблюдательной миссии ООН "понадобился бы специальный мандат Совета Безопасности". "Это не быстрый процесс", - указал дипломат. "Были сообщения о том, что российский министр обороны обсуждал с коллегами в Армении и Азербайджане то, как этот контроль мог бы осуществляться", - отметил Небензя.



Дипломат не исключил, что наблюдением может заняться миссия ОБСЕ, тем более, что эта организация ведет процесс урегулирования. "Кто там будет, в каком качестве - все еще остается вопросом, который обсуждается", - добавил он.

[20.10.20 09:38]

Ночью в зоне арцахско-азербайджанского противостояния ситуация была относительно стабильно-напряженной.

На отдельных участках продолжались артиллерийские перестрелки.



Особенно интенсивные бои шли на южном направлении. Подразделения Армии обороны продолжают держать под контролем оперативную обстановку и своими действиями наносить многочисленные потери живой силе и технике противника.





[20.10.20 10:22]



???????? Законопроект о признании Арцаха поступит в Сенат Франции.



"Противодействовать наступлению Азербайджана на

[20.10.20 10:32]



Послам иностранных государств об агрессии Азербайджана

Омбудсмены и МИД Арцаха и Армении представили дипломатическому корпусу Еревана следующие доклады :



▪️об ущербе мирному населению и гражданским инфраструктурам Арцаха

▪️о жестокости в отношении военнопленных и гражданского населения

▪️о бесчеловечных действиях, получающих положительный отклик азербайджанского общества

▪️о целенаправленном обстреле журналистов



Бесчеловечность азербайджанской агрессии невозможно переоценить.



[20.10.20 10:43]

ВС Азербаиджана применяют на северном направлении авиацию и артиллерию, а на юге идут тяжелые бои, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.



Подразделения Армии обороны Карабаха подавляют наступление противника.

[20.10.20 10:54]

Ряд военнослужащих Армии обороны Карабаха удостоен наград

К медали "За боевую службу" представлены командир дивизиона, подполковник Арсен Акопян и рядовой Вачаган Мовсисян.

Медали "За боевую службу" получат сержант Тигран Григорян, сержант-контрактник Севак Атаян, младшие сержанты Геворк Атанесян, Севада Сирунян и Давид Асоян, рядовой-контрактник Тигран Багдасарян, старший лейтенант Геворк Атанесян, контрактник Севада Овсепян, рядовые Размик Мадатян, Карлен Аракелян, Рубен Геворкян, Нарек Аветисян, Самвел Бабаян, капитаны Сероб Мелконян и Александр Авагимян, старший лейтенант Зограб Габриелян. [20.10.20 10:22]???????? Законопроект о признании Арцаха поступит в Сенат Франции."Противодействовать наступлению Азербайджана на Арцах – означает противодействовать проникновению турецкого исламизма в Европу. На этой неделе я представила в Сенат проект о признании Арцаха и осуждении действий Турции и Азербайджана", - пишет в Фейсбук депутат французского парламента Валери Буайе.[20.10.20 10:32]▪️об ущербе мирному населению и гражданским инфраструктурам Арцаха▪️о жестокости в отношении военнопленных и гражданского населения▪️о бесчеловечных действиях, получающих положительный отклик азербайджанского общества▪️о целенаправленном обстреле журналистовБесчеловечность азербайджанской агрессии невозможно переоценить.[20.10.20 10:43]

[20.10.20 13:54] Пашинян после встречи с экс-президентами Карабаха проводит обсуждение с членами своей команды

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эти минуты в здании Правительства проводит встречу с представителями правящего блока «Мой шаг».

Вчера Пашинян принял представителей целого ряда непарламентских сил, в том числе Республиканской партией. Помимо этого, вчера состоялось еще и заседание Совбеза Армении. [20.10.20 14:10] По данным Сирийского центра исследований в области прав человека, за последние 48 часов армянские вооруженные силы уничтожили 27 наемников в зоне арцахско-азербайджанского конфликта.



[20.10.20 15:27]

Самые тяжелые бои идут на территории общин Ковсакан, Ишханадзор и Миджнаван Кашатагского района Арцаха, заявил президент Арцаха Араик Арутюнян на встрече с депутатами парламента Армении от правящего блока "Мой шаг".