Армянская армия громит Азербайджан по всем направлениям, | Азербайджан просит помочь Турцию и террористов

Армянская армия громит Азербайджан по всем направлениям





Ни для кого не секрет, что азербайджанцы наделены особым даром. Даром больного воображения. Однако, на сей раз они решили пойти дальше по проторенному пути. Рассказать своим соплеменникам об "успехах" азербайджанской армии.



Мол, «храбрые азербайджанские вояки» одерживают очередную победу над армянами.

Но согласно всем международным военным экспертам, сообществам Азербайджан проигрывает Силам Самообороны Арцаха на всем протяжении фронта и по всем позициям. Азербайджан провалил блиц-крик, который готовил более 5 лет. За 23 дня войны Азербайджан не продвинулся даже на метр, потеряв при этом более 75% дорогостоящей военной техники, угробив более 10.000 своих детей, и это при полной военной поддержке Турции и сирийский террористов.





На сегодняшний день уничтожена следующая техника Азербайджана





БПЛА - 200 единиц в том числе Байрактары

Военные вертолеты - 16 единиц

Авиация - 23 истребителя

Танки и бронетехника - 576 единиц

ТОС-ы - 4 единицы

Тела азербайджанцев на территории Арцаха - 6309 человек

Тяжелые ранения - более 70000 азербайджанцев





По дням на 15 октября погибло.

Среди них погибли целые подразделения элитных войск специального назначения, летчики, солдаты пехоты и более сотни командиров высшего ранга.

Есть котлы подготовленные со стороны профессиональной Армии Обороны Арцаха в которые как овцы попали элитные войска, фотографируясь у разных домов, вывешивая тряпку Азербайджана и выставляя это как завоеванием того или иного села. Смешно если не было бы так трагично. Ведь все эти батальоны также будут уничтожены в ближайшие часы, а тела азербайджанцев к сожалению съедят кабаны, что до сих пор и делают. Съедят кабаны, потому что Алиев отказывается забирать тела, чтобы потом сказать что они не погибли, а пропали без вести. И таким образом азербайджанским семьям не выплачивать пособия.

За 23 дня военной агрессии Азербайджана против мирного населения Республики Арцах армия якобы занимающая 50 место среди "сильнейших", пока что наверное только не капитулировала, бросив на фронт всю возможную и невозможную технику, за исключением военных лодок на Каспии, но день капитуляции близок, и Армия Обороны Арцаха перейдет в настоящее контрнаступление, на сей раз закрепив флаг Республики Арцах в Тертере, Гандзаке, Евлахе и других населенных пунктах.

Дроны Камикадзе. Правда на сей раз Вместе со своим позором, Азербайджан очень метко опозорил военно промышленный комплекс Израиля, это так называемые не убиваемые израильские беспилотники которых Армия Обороны Арцаха уничтожали как мух. Уничтожены как стратегические беспилотники Hermes 900 производства израильской компании Elbit Systems стоимостью 30 млн. долларов каждый, так иПравда на сей раз Азербайджан пригласил инструкторов из Израиля, увеличив эффективность, но и это не помогло.

Конечно они нанесли ряд смертельных поражений по армянским военнослужащим, за что большое "спасибо" "братскому" Израилю. Но удар, нанесенный Азербайджаном имиджу государства Израиль с точки зрения будущего бизнеса, невосполним.

Армия Обороны Арцаха уже поставила на колени ВС Азербайджана, и очень скоро перед народным избранником Никол Пашиняном на коленях и в любимой для него позе будет валятся сумасшедший президент Азербайджана Ильхам Алиев, теряющий изо дня в день вотум народного доверия, а на поле боя десятки тысяч азербайджанских солдат, который полностью потерял чувство реальности.

Справедливости ради отметим что бои действительно тяжелые, гибнут люди, сиротеют дети, но у Армии Обороны Арцаха, другого выбора нет, кроме как разгромить фашистские войска Азербайджана, Турции и террористов, нарушивших мирную жизнь детей, женщин и стариков, предков проживающих тысячи лет на этой земле.

Отметим что до сих пор в войну в Республике Арцах еще не вступила самая мощная армия региона ВС Армении, от вооружений которого сторонятся самые мощные страны мира. В арсенале которой истребители СУ30 4++ поколения, РСЗО Смерчи, ОТРК "Искандер"-ы с в ядерной баллистической ракетой, ОТРК W80 производства Китая, а также, кое что еще, что находится за грифом "совершенно секретно" и которое предназначено для площадного разрушения городов, военных городков, военных частей и военных преступников даже в бункере на глубине до 350 метров.

И пока заметим, Армения не обратилась и к своему союзнику России за поддержкой, (об ОДКБ не говорим, так как это гнилая организация), которая за час не то что на колени, а раком поставит Азербайджан, но и Турцию и Пакистан и террористов вместе взятых. А отношения Никол Пашиняна и Владимир Путина вопреки 5й колонне и продажным СМИ, искренние, союзнические и по настоящему дружеские. и по настоящему дружеские.



И последний вопрос - как же так получается, что азербайджанская армия «громит» армян по всем направлениям, но просит помощи у Турции и международных террористов?



