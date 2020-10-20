Ближайшие матчи рижского «Динамо» с «Авангардом» и московским «Динамо» не состоятся

В связи с продлением карантина в рижском «Динамо» до 26 октября, их ближайшие матчи Регулярного чемпионата КХЛ в Балашихе с «Авангардом» 22 октября и с московским «Динамо» 24 октября не состоятся.

Фото: Артур Стабулниекс

По заявлению председателя совета директоров рижского «Динамо» Юриса Савицкиса, у команды продолжается карантин из-за коронавируса, и на ближайшие матчи Континентальной Хоккейной Лиги клуб из столицы Латвии не приедет.

Рижане уже не сыграли два домашних поединка с подольским «Витязем» (17 октября) и магнитогорским «Металлургом» (19 октября).

И вот теперь намеченные на 22 и 24 октября гостевые матчи рижского «Динамо» в Регулярном чемпионате КХЛ соответственно с омским «Авангардом» и московским «Динамо» не состоятся. Будут ли рижанам засчитаны технические поражения или игры перенесут на более поздние даты, станет известно в ближайшее время.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: Артур Стабулниекс