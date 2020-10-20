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Возращение Брагина и уверенная победа СКА над «Витязем»

  • 20.10.2020, 12:28,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

19 октября санкт-петербургский СКА уверенно одолел на своей площадке подольский «Витязь» в матче Регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:1.





Возращение Брагина и уверенная победа СКА над "Витязем"
Фото: Ольга Софронова




В понедельник матчем с подольским «Витязем» СКА открыл заключительную в октябре домашнюю серию игр в Регулярном чемпионате КХЛ. Больше месяца из-за всем известного коронавируса Валерий Брагин не имел возможности руководить своими подопечными с тренерской скамейки. И вот наконец-то он вернулся к исполнению свои обязанностей. А вместе с главным тренером полностью восстановились Эмиль Галимов и Миро Аалтонен.





Возращение Брагина и уверенная победа СКА над "Витязем"
Фото: Ольга Софронова




В составе «Витязя» по сравнению с предыдущей встречей произошло немного изменений. Вместо Даниила Пыленкова в защите вышел Вячеслав Сараев, а в четвёртое звено нападения вернулся Данила Моисеев. В воротах же после проигранного «Автомобилисту» матча Антона Тодыкова сменил Илья Ежов.





Возращение Брагина и уверенная победа СКА над "Витязем"
Фото: Ольга Софронова




Первый период остался полностью за хозяевами площадки, которые забросили в ворота опытного голкипера «Витязя» три безответных шайбы. В составе СКА отличились Марченко, Каменев и Кемппайнен. В этот отрезок матча шайба практически не покидала гостевую половину площадки. Виной всему — навязанный питерским клубом жесточайший прессинг, который те устроили на ворота соперника. Хоккеисты СКА в первой двадцатиминутке могли отличиться ещё несколько раз, но больше шайба в сетку ворот Ежова не влетела. «Витязи» в редкие моменты тоже могли отличиться. Хорошие шансы имели Дэнфорт и Артюхин, а концовке периода бригада большинства гостей основательно придавила питерцев при игре 5 на 4, но хоккеисты СКА выстояли в неравных составах. 3:0 — с таким счётом соперники ушли на первый перерыв.





Возращение Брагина и уверенная победа СКА над "Витязем"
Фото: Ольга Софронова




В начале второго периода СКА мог снять все вопросы в этом матче, но питерцы трижды подряд не смогли реализовать большинство, а в середине второй двадцатиминутки сами пропустили ответный гол.





Возращение Брагина и уверенная победа СКА над "Витязем"
Фото: Ольга Софронова




Увлекшись атакой, хозяева площадки потеряли шайбу, и укативший на рандеву с Бердиным Теденбю не оставил тому шансов 3:1. «Витязю» этот гол придал сил, и они могли несколько раз сократить разницу в счёте, но ни в равных составах, ни в большинстве сделать им этого не удалось.





Возращение Брагина и уверенная победа СКА над "Витязем"
Фото: Ольга Софронова




Ну а на 5-й минуте третьего периода после классной передачи Тренина в составе СКА отличился вернувшийся после долгого отсутствия Аалтонен. Эта шайба стала решающей в этом матче. Конечно, у «Витязя» ещё были возможности забить. Особенно при игре в большинстве. Но в итоге шайба снова побывала в воротах Ежова. За минуту до финальной сирены отличился Тренин, установив окончательный счёт в матче.





Возращение Брагина и уверенная победа СКА над "Витязем"
Фото: Ольга Софронова




СКА Санкт Петербург – «Витязь» Подмосковье – 5:1 (3:0, 0:1, 2:0).





Голы: 1:0 Марченко (Вей, Швец-Роговой, 01:05), 2:0 Каменев (Кузьменко, Бенгтссон, 08:34, 3:0 Кемппайнен (Ткачев, Э. Галимов, 13:00), 3:1 Теденбю, 33:22, 4:1 Аалтонен (Тренин, Кузьменко, 44:51), 5:1 Тренин (Ткачев, Ожиганов, 58:59, бол.)





Броски в створ: 27-30





Штрафное время: 10-22





Вратари: Бердин — Ежов





Главные судьи: Александр Сергеев, Александр Соин.





19 октября 2020 г. Санкт Петербург. Ледовый дворец. 6374 зрителей.





Текст: Наталья Бухарева.





Фото: Ольга Софронова.





Фотоальбом с этого матча





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