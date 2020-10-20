Возращение Брагина и уверенная победа СКА над «Витязем»

19 октября санкт-петербургский СКА уверенно одолел на своей площадке подольский «Витязь» в матче Регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:1.

Фото: Ольга Софронова

В понедельник матчем с подольским «Витязем» СКА открыл заключительную в октябре домашнюю серию игр в Регулярном чемпионате КХЛ. Больше месяца из-за всем известного коронавируса Валерий Брагин не имел возможности руководить своими подопечными с тренерской скамейки. И вот наконец-то он вернулся к исполнению свои обязанностей. А вместе с главным тренером полностью восстановились Эмиль Галимов и Миро Аалтонен.

Фото: Ольга Софронова

В составе «Витязя» по сравнению с предыдущей встречей произошло немного изменений. Вместо Даниила Пыленкова в защите вышел Вячеслав Сараев, а в четвёртое звено нападения вернулся Данила Моисеев. В воротах же после проигранного «Автомобилисту» матча Антона Тодыкова сменил Илья Ежов.

Фото: Ольга Софронова

Первый период остался полностью за хозяевами площадки, которые забросили в ворота опытного голкипера «Витязя» три безответных шайбы. В составе СКА отличились Марченко, Каменев и Кемппайнен. В этот отрезок матча шайба практически не покидала гостевую половину площадки. Виной всему — навязанный питерским клубом жесточайший прессинг, который те устроили на ворота соперника. Хоккеисты СКА в первой двадцатиминутке могли отличиться ещё несколько раз, но больше шайба в сетку ворот Ежова не влетела. «Витязи» в редкие моменты тоже могли отличиться. Хорошие шансы имели Дэнфорт и Артюхин, а концовке периода бригада большинства гостей основательно придавила питерцев при игре 5 на 4, но хоккеисты СКА выстояли в неравных составах. 3:0 — с таким счётом соперники ушли на первый перерыв.

Фото: Ольга Софронова

В начале второго периода СКА мог снять все вопросы в этом матче, но питерцы трижды подряд не смогли реализовать большинство, а в середине второй двадцатиминутки сами пропустили ответный гол.

Фото: Ольга Софронова

Увлекшись атакой, хозяева площадки потеряли шайбу, и укативший на рандеву с Бердиным Теденбю не оставил тому шансов 3:1. «Витязю» этот гол придал сил, и они могли несколько раз сократить разницу в счёте, но ни в равных составах, ни в большинстве сделать им этого не удалось.

Фото: Ольга Софронова

Ну а на 5-й минуте третьего периода после классной передачи Тренина в составе СКА отличился вернувшийся после долгого отсутствия Аалтонен. Эта шайба стала решающей в этом матче. Конечно, у «Витязя» ещё были возможности забить. Особенно при игре в большинстве. Но в итоге шайба снова побывала в воротах Ежова. За минуту до финальной сирены отличился Тренин, установив окончательный счёт в матче.

Фото: Ольга Софронова

СКА Санкт Петербург – «Витязь» Подмосковье – 5:1 (3:0, 0:1, 2:0).

Голы: 1:0 Марченко (Вей, Швец-Роговой, 01:05), 2:0 Каменев (Кузьменко, Бенгтссон, 08:34, 3:0 Кемппайнен (Ткачев, Э. Галимов, 13:00), 3:1 Теденбю, 33:22, 4:1 Аалтонен (Тренин, Кузьменко, 44:51), 5:1 Тренин (Ткачев, Ожиганов, 58:59, бол.)

Броски в створ: 27-30

Штрафное время: 10-22

Вратари: Бердин — Ежов

Главные судьи: Александр Сергеев, Александр Соин.

19 октября 2020 г. Санкт Петербург. Ледовый дворец. 6374 зрителей.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: Ольга Софронова.

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