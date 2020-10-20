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«Чертаново» и «Уфа» сыграют за выход в 1/8 финала Кубка России

  • 20.10.2020, 11:25,
  • Спорт
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В среду 21 октября в Спортивном городе «Лужников» столичная команда «Чертаново» сразится с «Уфой» в матче Элитного раунда «Бесити Кубка России».





«Чертаново» и «Уфа» сыграют за выход в 1/8 финала Кубка России
Фото Наталья Бухарева




Чтобы никого не путать, сразу озвучим, в матче «Чертаново» —  «Уфа» будет определяться путёвка в 1/8 финала Кубка России.





Гостей из Башкортостана устроит и ничья, а «Чертаново» нужна только победа. Причём, исключительно в основное время.





Обе команды в этом сезоне, мягко говоря, не блещут. Но Кубок это всегда отдельная история. Для Рашида Рахимова, который недавно возглавил «Уфу» это вообще шанс одержать на новом месте первую победу. Ну или добиться локального результата. Выход в следующий раунд, как раз и будет таковым.





Ну а «чертановцам» терять в предстоящей игре нечего, а победа может в очередной раз показать, что вектор, выбранный когда-то в Академии на юге Москвы правильный.





Прогноз – 1:1 (4:3 пенальти).





Футбол. Бетсити Кубок России 2020/2021. Элитный групповой раунд. Группа 4. 3 тур.





ФК «Чертаново» Москва – ФК «Уфа» 





21 октября 2020 года. Москва. Стадион Спортивный городок «Лужники». 19.00.    





Текст Антон Буялов.





Фото Наталья Бухарева.





20.10.2020 г.





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