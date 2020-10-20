ЦСКА – «Торпедо»: мотивация и ситуация

21 октября ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги сыграет в Москве с нижегородским «Торпедо».

Фото Артур Стабулниекс

Для армейцев ситуация вроде бы ясна и прозрачна. Первое место во всей лиге надо удерживать. Нет, не любой ценой, а просто по праву сильнейшего.

У «Торпедо» положение иное – надо биться за плей-офф. В последних матчах команды сыграли по разному: красно-синие в дерби взяли верх над «Динамо», а «Торпедо» по делу уступило в Мытищах «Куньлуню».

Наверное, подопечные Игоря Никитина вряд ли допустят осечку, а волжане не прыгнут выше головы в Парке Легенд. Даже с учётом повышенной на фаворита мотивации.

Фото Артур Стабулниекс

Прогноз- 4:1.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.

ПХК ЦСКА Москва – «Торпедо» Нижний Новгород

21 октября 2020 года. МСК «ЦСКА Арена». 19.30.

Текст Антон Буялов.

Фото Артур Стабулниекс.

20.10.2020 г.