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ЦСКА – «Торпедо»: мотивация и ситуация

  • 20.10.2020, 11:21,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

21 октября ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги сыграет в Москве с нижегородским «Торпедо».





ЦСКА – «Торпедо»: мотивация и ситуация
Фото Артур Стабулниекс




Для армейцев ситуация вроде бы ясна и прозрачна. Первое место во всей лиге надо удерживать. Нет, не любой ценой, а просто по праву сильнейшего.





У «Торпедо» положение иное – надо биться за плей-офф. В последних матчах команды сыграли по разному: красно-синие в дерби взяли верх над «Динамо», а «Торпедо» по делу уступило в Мытищах «Куньлуню».





Наверное, подопечные Игоря Никитина вряд ли допустят осечку, а волжане не прыгнут выше головы в Парке Легенд. Даже с учётом повышенной на фаворита мотивации.





ЦСКА – «Торпедо»: мотивация и ситуация
Фото Артур Стабулниекс




Прогноз- 4:1.





Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.





ПХК ЦСКА Москва – «Торпедо» Нижний Новгород





21 октября 2020 года. МСК «ЦСКА Арена». 19.30.                              





Текст Антон Буялов.





Фото Артур Стабулниекс.





20.10.2020 г.





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