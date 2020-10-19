Как пробиться «Лучу» сквозь «Кубань»?

Сегодня в Чемпионате России по гандболу Суперлига Париматч среди женских команд московский «Луч» сыграет у себя дома с краснодарской «Кубанью».

Фото Олег Беспалов

«Луч» примет у себя дома «Кубань». Московские гандболистки не настолько слабы, чтобы отдавать гостьям из Краснодара победу заранее. Но реальность такова, что не выиграть у «Кубани» просто не получится. «Луч» с каждым годом становится всё слабее и вряд ли аутсайдерский статус команды, который прицепился к ней уже несколько лет назад, изменится в ближайшее время. А «Кубань» это даже не крепкий середняк, а реальный претендент на выход в полуфинал Чемпионата России.

Прогноз – 25:33.

Гандбол. Женщины. Суперлига Париматч. Предварительный этап.

«Луч» Москва – «Кубань» Краснодар

20 октября 2020 года. Москва. КСК «Луч». 19.00. Без зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Беспалов.

20.10.2020 г.