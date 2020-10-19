Алексей Ковалёв: «Рад, что реализовали свои моменты и использовали ошибки соперника»

Главные тренеры ХК «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв и ХК «Торпедо» (Нижний Новгород) Дэвид Немировски пообщались с журналистами после матча Регулярного чемпионата КХЛ, в котором команда из Китая одержала победу в Мытищах со счётом 3:1
Алексей Ковалёв, главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин):
— Нелёгкая игра. Но у нас все игры тяжёлые. Хотели сегодня доказать, что победа над «Салаватом Юлаевым» была неслучайна. Рад, что реализовали свои моменты и использовали ошибки соперника.
Перед каждой игрой стараемся донести до игроков задачу сохранять концентрацию во всех эпизодах, в которых они участвуют, и доигрывать моменты до конца.
Постепенно команда находит свою игру и начинает вырабатывать свой стиль. А вот в чём он заключается, я вам не скажу. Это останется внутри команды.
Рад, что сегодня смогли внести в заявку четыре полноценные пятёрки. Надеюсь, что через 3-4 дня у нас уже будет полностью укомплектованная команда.
Мы знали, что «Торпедо» хорошо разыгрывает большинство, но специально не акцентировали внимание своих игроков на этом перед игрой. Каждая наша сегодняшняя смена, проведённая в меньшинстве – это отдельная история. Мы корректировали действия игроков в этих эпизодов по ходу матча.
Дэвид Немировски, главный тренер ХК «Торпедо» (Нижний Новгород):
— Сегодня сделали много непростительных ошибок, которые повлияли на результат. Не могу сказать, что в пропущенных голах вина вратаря. Алексей Мельничук сыграл нормально и выручил нас во многих игровых эпизодах. Он хорошо вписался в команду, коллектив его принял с первого дня пребывания вратаря в «Торпедо».
Артём Аляев и Энди Милле по-прежнему травмированы. Срок их восстановления пока неизвестен. В ближайших матчах они точно не будут играть.
Текст: Сергей В. Вильчинский.
Фото: ХК Куньлунь Ред Стар и ХК Торпедо НН