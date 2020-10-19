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А драконы то настоящие!

  • 19.10.2020, 21:57,
  • Спорт
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В матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги «Куньлунь Ред Стар» уверенно обыграл на «Арене Мытищи» нижегородское «Торпедо» со счётом 3:1.





А драконы то настоящие!
Фото официальный сайт КХЛ




«Торпедо» приехало в Мытищи за победой. Дамир Жафяров, Джордан Шварц, Антон Шенфельд, Данил Воеводин, Энди Миле, Михаил Орлов, Семён Кизимов и их партнёры после поражения в метко названном «колёсном» дерби с «Автомобилистом» намеревались обыграть «Куньлунь Ред Стар». При этом Алексей Мельничук очень усилил вратарскую позицию и, похоже, застолбил за собой первый номер надолго.





Однако подопечные Алексея Ковалёва после яркой победы над «Салаватом Юлаевым», даже несмотря на травму Шимона Грубеца, готовились дать гостям из Нижнего Новгорода достойный отпор. Итан Уэрек, Лукас Локхарт, Сэм Лофквист, Джейсон Фрэм, Кейси Уэллмэн, Джей Челиос сейчас будут в каждом матче доказывать и навёрстывать.





Перед началом этой встречи стало известно, что как минимум до 7 ноября все матчи в Московской области будут проходить без зрителей. Это решение губернатора направлено на сохранение здоровья самих болельщиков. Выходит, что «Куньлунь» сыграет при пустых трибунах матч с «Магниткой» и ЦСКА. Жаль, болельщиков, которых лишают качественного зрелища. Будем надеяться, что ненадолго.





А драконы то настоящие!
Фото официальный сайт КХЛ




Между тем, «Куньлунь» выглядит с каждым матчем всё лучше. Да, волжане вроде бы имели больше моментов в первом периоде, но Дмитрий Шикин действовал безупречно, а когда гости всё-таки открыли счёт, тренерский штаб хозяев попросил видеопросмотр, и судьи определили положение «вне игры». Ну а во втором периоде Шинкарук и Николишин забросили в чём-то похожие друг на друга шайбы. В том смысле, что у Мельничука особо и шансов то не было их отразить.





А драконы то настоящие!
Фото официальный сайт КХЛ




В начале заключительно периода, проводящий свой третий матч в КХЛ Алексей Торопченко упрочил преимущество китайской команды. С 2017 года он играл за океаном в системе «Сент-Луис Блюз», а в 21 год попал в Континентальную Хоккейную Лигу. И вот уже и первый гол! Естественно, гости сделали всё возможное, чтобы не оставить Шикина с «сухарём». Ильин одну шайбу отыграл. Но большего нижегородцам сделать просто не позволили.





3:1 – «Куньлунь Ред Стар» покидает последнее место и ещё подпортит настроение многим командам.





А драконы то настоящие!
Фото официальный сайт КХЛ




Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.





 «Куньлунь Ред Стар» Пекин Китай – «Торпедо» Нижний Новгород – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)





Шайбы: 31:25. Шинкарук, 1:0, 35.36. Николишин (Мёрфи), 2:0, 40:16. Торопченко (Уэрек), 3:0, 41:47. Ильин (Уайдмен), 3:1.





Броски: 34:38.





Штрафное время: 6:0.





Вратари: Шикин – Мельничук.





Главные судьи – Алексей Васильев, Константин Оленев.





19 октября 2020 года. Мытищи. «Арена Мытищи». 639 зрителей.





Текст Антон Буялов.





Фото официальный сайт КХЛ.





19.10.2020 г.





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