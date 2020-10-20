Ильхам Алиев сбежал в Турцию?

По информации наших источников в Азербайджане, президент страны Ильхам Алиев вот уже несколько дней не живет на ее территории, предпочитая находиться в одном из своих дворцов в районе турецкой Анталии, появляясь в Баку лишь на брифингах и «обращениях к нации», подобных сегодняшнему.

Столь неожиданное поведение азербайджанского диктатора связано с его опасениями за свою власть и жизнь из-за все более усиливающихся по всему Азербайджану антивоенных настроений. Причиной этих волнений стали неудачи азербайджанской армии в Карабахе – несмотря на обещания скорого «освобождения» региона, на данный момент часть ВС Азербайджана находится в окружении в районе Зангелана, а другая стремительно отступает на восток.

Азербайджанское руководство пыталось оградить свое население от правдивой информации из зоны боевых действий – в основном это делалось за счет отключения по всей территории страны социальных сетей и препятствования работе журналистов. Сведения с фронта поступали азербайджанцам лишь такие, какие были выгодны Алиеву. Однако долго это продолжаться не могло – из Карабаха иногда возвращались раненые военнослужащие, часто – дезертиры, которые в красках рассказывали и о поражениях азербайджанской армии, и о громадных потерях в ее рядах, и о невозможности достижения поставленных руководством страны и вооруженных сил боевых задач.

В итоге по всей стране назревает масштабное возмущение, которое начнется, скорее всего, в районах компактного проживания коренных народов Азербайджана, но затем непременно затронет и Баку. Более того, недовольство войной и политикой Алиева зреет и в среде азербайджанской политической элиты. Ильхам Гейдарович, надо отдать ему должное, человек осторожный, хотя в его политике осторожности и не так много. Видя не столь явную, но вполне реальную опасность для своей власти, свободы и жизни, он старается не испытывать судьбу, находясь в Баку, – дружественная Турция, где у него множество недвижимости, для подбадривания азербайджанских солдат и написания бравурных обращений к азербайджанской нации подходит гораздо лучше.

Поэтому каждый азербайджанский военный, идущий в атаку в Карабахе и думающий, что он воюет за страну и президента, должен понимать, что никакого президента за его спиной сейчас нет – он за границей наслаждается теплой погодой, морским бризом и красивыми пейзажами. Алиев даже не прячется за спиной своих аскеров – он отсутствует даже поблизости от зоны конфликта. Неудивительно, что ему плевать на громадные потери азербайджанской армии и злоключения азербайджанских солдат, которых встречают так, как и положено встречать захватчиков. Плевать ему и на матерей, которым приходят и еще придут похоронки. Само пребывание Алиева в Турции – яркое свидетельство того, что единственный приоритет для президента Азербайджана, кроме его личного благополучия, — власть, за которую он будет держаться зубами, но тоже, по возможности, издалека.