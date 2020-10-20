Азербайджанцы стремглав бегут по всему фронту в Карабахе!

Армянские вооруженные силы в Карабахе перешли в контрнаступление, заставляя ВС Азербайджана бросать ранее занятые позиции, технику и вооружение и буквально бежать. Армия обороны Карабаха нанесла основной удар в районе Худаферинского водохранилища, разрезав наступавшие азербайджанские силы на 2 части. В результате уже освобождено само водохранилище и худаферинский мост, а над продвинувшимися ранее вперед азербайджанскими частями нависла угроза окружения.
Пытаясь избежать попадания в «котел» и последующего уничтожения, азербайджанцы как можно стремительнее отступают. Однако огромной азербайджанской группировке, оказавшейся в кольце, это уже не поможет – у нее шанса выхода из окружения уже нет. В ближайшие часы ее с четырех сторон будут добивать армянские войска.