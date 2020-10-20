«Лучше полгода тюрьмы, чем смерть»: талыши и лезгины массово бегут с Карабахских фронтов

Азербайджанская армия, воюющая в Карабахе, продолжает разваливаться. Помогают ей в этом не только армяне, от пуль и снарядов которых едва ли не каждый час гибнут десятки азербайджанских военных, но и талыши и лезгины, которых диктатор Ильхам Алиев посылает на передовую, стремясь уменьшить количество жертв среди, собственно, азербайджанцев. Однако обмануть людей ему не удается, и умирать за диктатора, его режим и вообще Азербайджан представители коренных народов региона не хотят. Как результат – все более массовое дезертирство талышских и лезгинских солдат прямо с линии фронта.

К примеру, отправленные в село Гызылабад талышские призывники сначала отказались идти в бой, куда их посылали азербайджанские офицеры, а потом, группами по несколько человек, покинули село, сбежав обратно в родной Лерик. Им удалось проникнуть через азербайджанские блокпосты и успешно добраться до места назначения. Несколько схожих ситуаций возникли и с насильно отправленными в мясорубку лезгинами.

Мы пообщались с несколькими такими талышскими призывниками и их родителями, и они нам, как один говорили, что дезертировать с линии фронта – лучше, чем пасть на неправедной войне с туманными для талышей целями.

, — заявляли нам молодые люди, имена которых мы, разумеется, не можем здесь назвать по соображениям их безопасности.

Бегство с линии фронта – все более обычное поведение солдат, набранных из среды коренных народов Азербайджана, и это не только уже сейчас является серьезным препятствием для ведения боевых операций азербайджанским военным командованием, но, и учитывая стремление государства воспрепятствовать тенденции и остановить дезертиров, создает предпосылки для мощных социальных волнений и в итоге — самого существования Азербайджанской республики.

Собкор.