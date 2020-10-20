 
  • 20:22 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |20 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
  • 16:19 – Заместитель начальника Генштаба ВС РА Тигран Хачатрян и генерал-майор Андраник Пилоян будут удостоены звания Национального героя. 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 20:22 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |20 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«Лучше полгода тюрьмы, чем смерть»: талыши и лезгины массово бегут с Карабахских фронтов

  • 20.10.2020, 12:14,
  • Азербайджан Общественность
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

 

 

Азербайджанская армия, воюющая в Карабахе, продолжает разваливаться. Помогают ей в этом не только армяне, от пуль и снарядов которых едва ли не каждый час гибнут десятки азербайджанских военных, но и талыши и лезгины, которых диктатор Ильхам Алиев посылает на передовую, стремясь уменьшить количество жертв среди, собственно, азербайджанцев. Однако обмануть людей ему не удается, и умирать за диктатора, его режим и вообще Азербайджан представители коренных народов  региона не хотят. Как результат – все более массовое дезертирство талышских и лезгинских солдат прямо с линии  фронта.



К примеру, отправленные в село Гызылабад талышские призывники сначала отказались идти в бой, куда их посылали азербайджанские офицеры, а потом, группами по несколько человек, покинули село, сбежав обратно в родной Лерик. Им удалось проникнуть через азербайджанские блокпосты и успешно добраться до места назначения. Несколько схожих ситуаций возникли и с насильно отправленными в мясорубку лезгинами.



Мы пообщались с несколькими такими талышскими призывниками и их родителями, и они нам, как один говорили, что дезертировать с линии фронта – лучше, чем пасть на неправедной войне с туманными для талышей целями.


— Что может случиться, если мы сбежим  с позиций? В худшем случае, нас поймают и отправят в тюрьму. Но срок за такое – лишь около полугода! Конечно же, лучше полгода провести на зоне, пусть и на военной, чем погибнуть, — заявляли нам молодые люди, имена которых мы, разумеется, не можем здесь назвать по соображениям их безопасности.


Бегство с линии фронта – все более обычное поведение солдат, набранных из среды коренных народов Азербайджана, и это не только уже сейчас является серьезным препятствием для ведения боевых операций азербайджанским военным командованием, но, и учитывая стремление государства воспрепятствовать тенденции и остановить дезертиров, создает предпосылки для мощных социальных волнений и в итоге — самого существования Азербайджанской республики.





Собкор.



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 38


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Талышей на фронте расстреливают азербайджанские заградотряды!!!
    » Против талышей и лезгин в Азербайджане планируются масштабные карательные акции
    » Ильхам Алиев сбежал в Турцию?
    » Азербайджан на пороге межнациональной войны | Аварцы и Талыши переходят к созданию своих независимых республик
    » Азербайджанцы массово покидают приграничные села | Азербайджанские СМИ
    » Народы Азербайджана не хотят воевать против армян | Актуально сейчас
    » Наивно говорить о боеспособности армии Азербайджана, когда солдат является рабом | Лейла Юнус
    » “Армяне – друзья и соседи талышей!” | член Совета по МО при Президенте России Исмаил Шабанов
    » Геноцид талышей и лезгинов в Азербайджане
    » Притеснения талышей и лезгинов в Азербайджане | Белый Геноцид
    » Лезгины - прямые потомки древней Кавказской Албании
    » Ксенофобские надписи против русских, лезгин, талышей и других народов заполонили Баку. | Российские СМИ
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |20 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

    • 20:22
    • 202
    • 0

    Котел в Зангилане или как карабахцы прогнали нежданных шакалов

    • 19:19
    • 87
    • 0

    Заместитель начальника Генштаба ВС РА Тигран Хачатрян и генерал-майор Андраник Пилоян будут удостоены звания Национального героя.

    • 16:19
    • 55
    • 0

    Армянская армия громит Азербайджан по всем направлениям, | Азербайджан просит помочь Турцию и террористов

    • 16:00
    • 53
    • 0

    Ближайшие матчи рижского «Динамо» с «Авангардом» и московским «Динамо» не состоятся

    • 14:46
    • 43
    • 0

    Ильхам Алиев сбежал в Турцию?

    • 14:21
    • 65
    • 0

    Азербайджанцы стремглав бегут по всему фронту в Карабахе!

    • 13:19
    • 79
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60662
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56234
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49721
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 48101
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45340
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39246
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37752
    • 0

    Талышей на фронте расстреливают азербайджанские заградотряды!!!

    • 14:03
    • 39
    • 0

    Трон Алиева опасно шатается — Азербайджан скоро будет не таким, каким был до 27 сентября

    • 14:00
    • 39
    • 0

    Против талышей и лезгин в Азербайджане планируются масштабные карательные акции

    • 15:50
    • 42
    • 0

    Перепуганный Алиев согласится на любые условия ради сохранения власти

    • 17:31
    • 33
    • 0

    Ильхам Гейдарович, во всех смертях этой войны виноваты лично вы!

    • 18:26
    • 40
    • 0

    «Лучше полгода тюрьмы, чем смерть»: талыши и лезгины массово бегут с Карабахских фронтов

    • 12:14
    • 39
    • 0

    Азербайджанцы стремглав бегут по всему фронту в Карабахе!

    • 13:19
    • 79
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Spokesman: Karabakh army waging heavy battles near Ishkhanadzor
    October 20, 2020 - 10:49 AMT FMG.NEWS - The Nagorno-Karabakh Defense Army is waging heavy battles in the south of the frontline near the village of ...

    UN Security Council discusses Karabakh, verification mechanisms
    October 20, 2020 - 10:37 AMT FMG.NEWS - United Nations Security Council members called on Armenia and Azerbaijan to respect a new ceasefire in ...

    Karabakh displays wreckage of Turkish Bayraktar drone (Video)
    October 20, 2020 - 00:48 AMT FMG.NEWS - The Defense Army of Nagorno-Karabakh (Artsakh) has published footage of the wreckage of a Turkish Bayraktar ...

    Pompeo to host Armenian, Azerbaijani foreign ministers on Oct. 23
    October 19, 2020 - 22:01 AMT FMG.NEWS - The Foreign Ministers of Armenia and Azerbaijan are scheduled to separately meet with U.S. Secretary of ...

    Pashinyan: If there is no compromise, we are ready to fight to the end
    October 19, 2020 - 21:23 AMT FMG.NEWS - The settlement of the Karabakh conflict must be based on a compromise, and if there is no compromise, the ...

    Pashinyan: Russia has reasons for anti-terrorism operations in Karabakh
    October 19, 2020 - 20:15 AMT FMG.NEWS - Russia has a legitimate right and reasons to react to Turkey and Azerbaijan's transfer of terrorist ...

    Lavrov hopes for early deal on truce monitoring mechanism in Karabakh
    October 19, 2020 - 19:19 AMT FMG.NEWS - Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has said that Armenia, Russia and Azerbaijan may soon agree on a ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА