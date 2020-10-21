ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |21 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

В настоящее время локальные бои идут на северно-южном направлении линии фронта. Ночью обстановка в зоне боевых действий была относительно стабильной и напряженной.

На некоторых участках продолжались столкновения и артиллерийские бои. На рассвете, вновь нарушив гуманитарные соглашения о прекращении огня, вражеские силы обстреляли гражданскую инфраструктуру города Мартакерт и окрестных деревень.

Один вражеский самолет был сбит в южной части частями ПВО Армии обороны.Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем частей Армии обороны Арцаха.

[21.10.20 12:07]

Оперативная обстановка на линии фронта от Гадрута до Аракса меняется час за часом. Возможности Армии обороны Арцаха неуклонно растут, что, скорее всего, почувствуется в ближайшее время, — полковник Сенор Асратян.

[21.10.20 12:27]

Президент Ильхам Алиев совсем сошел с ума или его жестко тролит его министр обороны. Ильхам Алиев заявил что они уничтожили 2 межконтинентальные ядерные баллистические ракеты в Арцахе. И еще несколько Ураганов, которых по словам Арцрун Ованисяна Армения не имеет. Если есть в Баку санитары, пожалуйста перевезите пациента в безопасное место, подальше от "ядерной кнопки" :)

[21.10.20 12:30] Вчера азербайджанский беспилотник пытался проникнуть на территорию Сюника ( Вчера азербайджанский беспилотник пытался проникнуть на территорию Сюника ( Армения ), но был уничтожен, — экс-начальник ГШ ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян.



