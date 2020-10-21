ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |21 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

[21.10.20 09:41]
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян находится в Москве с
краткосрочным рабочим визитом.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
[21.10.20 09:59]
ПВО Карабаха сбили самолет ВС Азербайджана в районе
8:30: пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян
[21.10.20 10:13]
‼️Государственная служба
по ЧС Арцаха
Азербайджан
продолжает обстреливать мирные населенные пункты
Арцаха.
В ночь с 20 на 21 октября во всех населенных пунктах режим
прекращения огня сравнительно сохранился, а на рассвете противник вновь взял
под прицел Мартакерт с близлежащими селами.
Вчера в том же направлении была применена авиация,
обстрелена гражданская инфраструктура.
Азербайджанские ВС не только грубо нарушают установленное
гуманитарное перемирие, но и применяют запрещенные виды оружия в отношении
мирного населения.
[21.10.20 10:31]
Президент Саркисян обсудит Карабах
с генсеком НАТО
Как сообщили в пресс-службе президента республики, в ходе визита запланированы встречи Саркисяна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и другими должностными лицами. Встречи состоятся по инициативе Саркисяна.
[21.10.20 10:51]
В настоящее время локальные бои идут на
северно-южном направлении линии фронта. Ночью обстановка в зоне боевых действий
была относительно стабильной и напряженной.
На некоторых участках продолжались столкновения и артиллерийские бои. На
рассвете, вновь нарушив гуманитарные соглашения о прекращении огня, вражеские
силы обстреляли гражданскую инфраструктуру города Мартакерт и окрестных
деревень.
Один вражеский самолет был сбит в южной части частями ПВО Армии
обороны.Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем частей Армии
обороны Арцаха.
Пресс-служба Минобороны Арцаха.
[21.10.20 11:04]
Арцрун Ованнисян продолжает издеваться над Алиевым
"Ай балам (малыш), тысячу раз говорили, что тебя
обманывают.
То Гадрут берут, то не знаю что, а сейчас тебе доложили виды
пораженного оружия армянской армии. Тысячу раз говорили, что у нас нет
«Ураганов».
Но это еще ничего, оказывается, у нас была
межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», но мы об этом не знали:
представитель Минобороны Арцрун Ованнисян
[21.10.20 11:27]
Сегодня в Москве пройдет встреча глав МИД Армении
и России
[21.10.20 12:07]
Оперативная обстановка на линии фронта от Гадрута до Аракса меняется час за часом. Возможности Армии обороны Арцаха неуклонно растут, что, скорее всего, почувствуется в ближайшее время, — полковник Сенор Асратян.
[21.10.20 12:27]
Президент Ильхам Алиев совсем сошел с ума или его жестко тролит его министр обороны. Ильхам Алиев заявил что они уничтожили 2 межконтинентальные ядерные баллистические ракеты в Арцахе. И еще несколько Ураганов, которых по словам Арцрун Ованисяна Армения
не имеет. Если есть в Баку
санитары, пожалуйста перевезите пациента в безопасное место, подальше от "ядерной кнопки" :)
[21.10.20 12:30]
Вчера азербайджанский беспилотник пытался проникнуть на территорию Сюника (Армения
), но был уничтожен, — экс-начальник ГШ ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян.