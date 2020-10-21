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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |21 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |21 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ
 [21.10.20 09:41]
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
 
 [21.10.20 09:59]
ПВО Карабаха сбили самолет ВС Азербайджана в районе 8:30: пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян
  
 [21.10.20 10:13]
‼️Государственная служба по ЧС Арцаха
 
Азербайджан продолжает обстреливать мирные населенные пункты Арцаха.
В ночь с 20 на 21 октября во всех населенных пунктах режим прекращения огня сравнительно сохранился, а на рассвете противник вновь взял под прицел Мартакерт с близлежащими селами.
Вчера в том же направлении была применена авиация, обстрелена гражданская инфраструктура.
Азербайджанские ВС не только грубо нарушают установленное гуманитарное перемирие, но и применяют запрещенные виды оружия в отношении мирного населения.
 
 [21.10.20 10:31]
Президент Саркисян обсудит Карабах с генсеком НАТО
 
Как сообщили в пресс-службе президента республики, в ходе визита запланированы встречи Саркисяна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и другими должностными лицами. Встречи состоятся по инициативе Саркисяна.
   
 [21.10.20 10:51]
В настоящее время локальные бои идут на северно-южном направлении линии фронта. Ночью обстановка в зоне боевых действий была относительно стабильной и напряженной. 
На некоторых участках продолжались столкновения и артиллерийские бои. На рассвете, вновь нарушив гуманитарные соглашения о прекращении огня, вражеские силы обстреляли гражданскую инфраструктуру города Мартакерт и окрестных деревень.
Один вражеский самолет был сбит в южной части частями ПВО Армии обороны.Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем частей Армии обороны Арцаха.
 
Пресс-служба Минобороны Арцаха.
 

[21.10.20 11:04]
Арцрун Ованнисян продолжает издеваться над Алиевым
 
"Ай балам (малыш), тысячу раз говорили, что тебя обманывают.
То Гадрут берут, то не знаю что, а сейчас тебе доложили виды пораженного оружия армянской армии. Тысячу раз говорили, что у нас нет «Ураганов».
Но это еще ничего, оказывается, у нас была межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», но мы об этом не знали: представитель Минобороны Арцрун Ованнисян
 
[21.10.20 11:27]
Сегодня в Москве пройдет встреча глав МИД Армении и России
 
 [21.10.20 12:07]
Оперативная обстановка на линии фронта от Гадрута до Аракса меняется час за часом. Возможности Армии обороны Арцаха неуклонно растут, что, скорее всего, почувствуется в ближайшее время, — полковник Сенор Асратян.
[21.10.20 12:27]
Президент Ильхам Алиев совсем сошел с ума или его жестко тролит его министр обороны. Ильхам Алиев заявил что они уничтожили 2 межконтинентальные ядерные баллистические ракеты в Арцахе. И еще несколько Ураганов, которых по словам Арцрун Ованисяна Армения не имеет. Если есть в Баку санитары, пожалуйста перевезите пациента в безопасное место, подальше от "ядерной кнопки" :)
[21.10.20 12:30]
Вчера азербайджанский беспилотник пытался проникнуть на территорию Сюника (Армения), но был уничтожен, — экс-начальник ГШ ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян.



  Источник:FMG NEWS

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