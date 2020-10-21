Китай попросил Бишкек обеспечить безопасность китайских граждан и инвесторов

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Китае Канайым Бактыгулова 20 октября встретилась со спецпредставителем министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопином. В ходе беседы, китайская сторона попросила Кыргызстан обеспечить безопасность их граждан, инвесторов, а также, сотрудников внешнеполитического ведомства и членов их семей. об этом сообщаетВ свою очередь, дипломат сообщила, что в настоящее время ситуация в Кыргызстане стабильная, происходящие политические процессы вернулись в правовое поле, все ветви государственной власти легитимны, а исполнительные органы власти продолжают осуществлять свои функции в штатном режиме.Кроме того, по словам посла, кыргызская сторона принимает все необходимые меры для обеспечения полной безопасности зарубежных граждан, и и инвесторов, которые работают в Киргизии.Помимо всего прочего, официальные лица обменялись мнениями о принимаемых шагах для борьбы с пандемической инфекцией коронавируса в обеих странах, которая негативно отразилась в социально-экономической сфере во всём мире.